Las notas de los jugadores del Sevilla ante el Getafe en el Sánchez-Pizjuán

El Sevilla Fútbol Club cayó derrotado en su estreno esta temporada en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante un Getafe Club de Fútbol con las ideas mucho más claras desde el inicio y esperando en gran parte del encuentro el fallo del rival para atacar.

Mermados con las inscripciones tanto los de Almeyda como los de Bordalás, optaron por no hacer cambios hasta que las fuerzas empezaron a fallar, siendo el argentino quien más movió ficha con las entradas de Peque e Isaac y la postrera de Pedrosa por Juanlu. Los azulones una sola sustitución y en el 95' por un fatigado Luis Milla, el mejor sobre el terreno de juego de Nervión.

Las notas de los jugadores del Sevilla FC

(3) Matías Almeyda: es cierto que las no inscripciones le condicionan el once y que recibir la noticia de la lesión de Sow fue un duro golpe a horas del partido, pero el planteamiento fue muy precario con dos líneas partidas y sin centrocampistas, con Gudelj casi entre centrales y siendo lento a la hora de elaborar y con Agoumé perdido por momentos como segundo delantero. Le faltan mimbres, muchos quizás, pero se diluyó esa buena versión del segundo tiempo de San Mamés. Cero de seis.

Titulares

(2) Orjan Nyland: nefasto juego de pies, dubitativo en las salidas y jugando por decreto porque Vlachodimos no está inscrito. No transmite ninguna seguridad.

(5) Juanlu Sánchez: estuvo muy activo en el carril derecho luchando cada balón con más o menos acierto, mostrándose mejor en ataque que a la hora de correr hacia atrás. Le puso a Carmona un centro tenso en el descuento del primer tiempo que acabó en el tanto en propia de Juan Iglesias.

(6) Andrés Castrín: el más concentrado de la defensa y el más peligroso de todo el Sevilla en ataque con cada cabezazo cuando se incorporaba al área contraria. Es cierto que en el 1-2 le dejó mucho espacio a Adrián Liso, pero el balón que pierde Gudelj es incomprensible y lo hace con el equipo en salida y abierto, algo que le quita parte de culpa en la acción.

(3) Kike Salas: desconectado, irregular, regalando balones en salida, despejando otros tantos incluso en momentos carentes de peligro rival.

(4) José Ángel Carmona: como Pedrosa no cuenta para Almeyda tiene que jugar a pie cambiado. En defensa saltó de zona sin sentido en ocasiones como en la jugada previa que dio pie al 0-1 y en ataque sus subidas fueron contadas. Participó en el 1-1 forzando a Iglesias al gol en propia.

(1) Nemanja Gudelj: fue uno menos y los dos goles comenzaron con dos fallos suyos. En el 0-1, tras saltar Carmona le ganó con mucha facilidad Mario Martín sacándolo de zona, y en el 1-2 perdió de forma incomprensible un balón por querer echársela en larga a Ejuke en mediocampo con 3 jugadores del Getafe. Juega por falta de centrocampistas.

(2) Lucien Agoumé: extraña verlo a un nivel tan bajo desde hace varios meses, pero lo cierto es que ocupó una demarcación demasiado adelantada con cuatro atacantes por delante suya y el Sevilla FC se partió. Perdido en el 1-2 sin encimar a Milla desde que la recuperó.

(3) Dodi Lukebakio: el peor partido del belga que se recuerda en mucho tiempo para terminar acalambrado. No eligió buen día el secretario del AC Milan para presenciarlo en directo.

(4) Rubén Vargas: haber vuelto tan de repente tras lesión le pasó factura y se notó que no está al 100%. Lo intenta, quiere generar peligro por dentro pero no tenía con quien asociarse.

(3) Chidera Ejuke: peligro casi inexistente en todas las acciones en las que participó.

(3) Akor Adams: la mayor parte del partido la pasa en fuera de juego cada vez que hay llegadas al área rival, como el tanto que marcó en los últimos minutos. Además de eso, en posición correcta falla goles inexplicables. Mucha pelea pero debe empezar a marcar goles. Técnicamente tampoco anda sobrado.

Suplente

(3) Peque Fernández: un golpeo que tuvo en el área que no encontró portería y varias acciones que quiso acelerar sin encontrar compañeros. Se jugó la roja.

(4) Isaac Romero: entró concentrado y estuvo cerca de hacer el 2-2 en un buen disparo desde la frontal con la diestra que se estrelló en el palo. Tras ello, se disipó.

(Sc) Adrià Pedrosa: entró en los minutos finales por Juanlu.