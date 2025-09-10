Del Nido Carrasco: "La deuda neta del Sevilla FC es de 66 millones de euros"

José María del Nido Carrasco, presidente del Sevilla Fútbol Club, compareció este miércoles 10 de septiembre para hacer balance del mercado de fichajes y repasar la actualidad del conjunto nervionense, todo ello tras las presentaciones de Batista Mendy y Fábio Cardoso.

Balance de mercado

"Lo primero, me gustaría poner en contexto el motivo de esta rueda de prensa. Hace poco que ha cerrado un mercado al que llegamos de forma negativa y que ya valoré en junio, con lo que ello conlleva a la hora de poner a tus jugadores en el mercado con el contexto económico marcado por las normas de LaLiga, dos años sin Europa y con malas posiciones en la tabla. Dentro de esos márgenes hemos hecho un mercado responsable del que nos sentimos satisfechos. Me gustaría reconocer públicamente y darle las gracias a Sow, Januzaj y Marcao que han cambiado sus contratos para ayudar a sus compañeros. Tras el mercado estamos satisfechos porque la situación económica del club mejora, la deuda neta del club es de 66 millones de euros y contento con una nueva dirección deportiva y un nuevo cuerpo técnico".

La deuda neta de Sevilla a 1 de septiembre de 2025 son 66 millones de euros. La realidad económica del club es que una Sociedad Anónima Deportiva que con los presupuestos que manejamos es que es un club solvente. El coste de plantilla lo conoceremos ahora y nos hará pensar en lo que haremos en los próximos mercados de acuerdo a cómo quedemos y también nos permitirá saber cuántos mercados tardaremos en volver a la regla 1:1. El coste actual de plantilla es de 85 millones de euros y hace tres años era de 203 millones de euros gracias a las ventas que hemos hecho para tratar de volver a la estabilidad económica del club".

Ausencia en fieles de Nervión y anteriores eventos pospuestos

"Sí es normal o lógico son valoraciones. Centrados en Fieles de Nervión, entendimos que los protagonistas eran ellos y que el club estuviera representado por el presidente de honor, Joaquín Caparrós y por Pablo Blanco. La ofrenda floral no estaba convocada y valoramos internamente que faltaban entradas y salidas en el mercado y que se iba a celebrar en septiembre, no tuvo nada que ver por motivos de seguridad. Se celebrará en septiembre porque es un acto de confraternización".

A qué aspira el Sevilla

"La temporada pasada la califiqué y este año estamos muy ilusionados con la llegada de una nueva dirección deportiva y un nuevo cuerpo técnico y no nos marcamos objetivos a corto plazo, pensamos en el viernes delante de nuestra afición para ganarlo".

Fractura social y cómo lo vive personalmente

"Aquí hay una Sociedad Anónima Deportiva donde rige el capital y en la Junta General de Accionistas se nombró un consejo para los próximos seis años y cuenta con el respaldo de la mayoría accionarial. La crispación social la asumo, debemos dar por cerrada la temporada pasada. Me gustó el equipo en la pretemporada y en Bilbao y con el Getafe nos transportamos al año pasado. Es momento de cerrar eso y no podemos vivir de los títulos ni de lo mal que lo pasamos. A partir de ahí, me gustaría que los jugadores estuvieran queridos y arropados por su afición. Parte del enfado de los sevillistas es que ganamos un partido en casa en 2025. Sobre la venta, apare de especulaciones no existe absolutamente nada".

"Las cuentas anuales se formulan a final de septiembre y luego pasan por auditoría y se llevarán a la Junta General de Accionistas. El club es solvente y no tengo nada que decir sobre si estamos trabajando o no en un nuevo crédito y tomaremos las decisiones que correspondan".

Juanlu al Nápoles y venta de Lukebakio

"Por hablar de la generalidad, durante el mercado hemos recibido, ofertas por muchos jugadores y en algunos casos el Sevilla las ha considerado insuficiente y en otros los jugadores querían seguir y triunfar aquí. Cuando nos hemos puesto de acuerdo las tres partes ha sido más o menos beneficioso para todos".

Respecto a Juanlu, declaró Del Nido Carrasco que "el 12 de junio recibimos una visita Antonio y yo de representantes del Napoli que nos hicieron una oferta insuficiente y desde esa oferta, a través de medios y agentes, se ha hablado de una presunta oferta que fuimos a recibir y que no llegó de una manera válida. Se decía que íbamos a recibirla y no se nos mandó y lo que se ha hecho es marear al jugador por parte del Napoli, por ello dijo Antonio que esa oferta nunca llegó y la del 12 de junio fue insuficiente".

Obras en el Ramón Sánchez-Pizjuán

"Estamos con la tramitación de la documentación urbanística tanto con la Junta de Andalucía, las medida ambientales y con el ayuntamiento sobre la recalificación de los terrenos que necesitamos para hundir el primer anillo y estamos avanzando. Como sabéis las cosas de palacio van despacio y todo lo que tiene que ver con organismos públicos a veces se retrasa las circunstancias más de lo que uno quiere. El proyecto de renovación sigue en pie con el proyecto básico y el proyecto de ejecución"

Recortes de sueldos de la directiva

"Lo comenté hace un año y medio. El Consejo de Administración modificó sus salarios y el Consejo Ejecutivo se quedó sin contraprestación. Los jugadores permitían ahora inscribir a otros jugadores".

Del Nido Carrasco, alegre

"El objetivo del Sevilla es estar alegre y lo explicó así Antonio porque quería que su equipo compitiera cada balón y ganara cada partido, sin dar nada por perdido. Me levanto cada día con el objetivo de ser feliz y estoy ilusionado y contento con las caras nuevas, Cordón, Almeyda y un Sevilla que va a competir todos los partidos".

"El objetivo es ganar el viernes y que los sevillistas seamos felices con lo que veamos cada día en el terreno de juego"

Mensaje al sevillismo

"Nosotros teníamos una estructura corporativa y deportiva con ingresos de Champions y ahora amoldamos todo a una situación sin Champions. No tengo nada que decirle al aficionado, quiero que esté con su equipo en el Ramón Sánchez-Pizjuán y que los jugadores hablen en el terreno de juego. Ya lo dijo Luis Aragonés, esto es fútbol y la única verdad es ganar".

Precios abonos

El Consejo de Administración tomó la decisión de que la vida sube con respecto al IPC y había que mantener los precios. Entiendo quien no lo comparta y lo critique".

Ambiente tensión

"Estoy convencido de que se le dará la vuelta a la situación, lo vivo mal porque soy sevillista y presidente y me gustaría que ganáramos siempre en casa. Tenemos que estar todos con el equipo".

Posible venta y no dimisión

"Fede Quintero es mi amigo de toda la vida, Antonio Lappi también lo es, y en relación a la venta no hay nada. Tengo 150 acciones del Sevilla y si vendo las mías habría poco cambio sustancial en el paquete accionarial del Sevilla".