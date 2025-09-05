Del Nido Carrasco deja de ser un fiel de Nervión

El sevillismo de verdad ya no puede más. Y así lo demuestra cada vez que puede contra la actual directiva con el habitual “Junior vete ya.” La última vez que ha ocurrido ha sido este pasado jueves en el acto de Fieles de Nervión en las instalaciones del Ramón Sánchez-Pizjuán.

Un evento que conmemora a los abonados con más de 25 años y en el que se entregan las placas de homenaje. Una gala que ha deslucido por las incomparecencias del presidente de la entidad, José María del Nido Carraco, y del vicepresidente, Pepe Castro, siendo dos figuras como Pablo Blanco y Joaquín Caparrós los encargados de obsequiar este detalle a los presentes.

Protestas contra la directiva

Una ausencia que se ha venido repitiendo en los últimos meses debido al clima de crispación que recorre entre los aficionados contra la actual directiva. Así lo demuestran los hinchas cada fin de semana en el estadio, en la Junta de accionistas o incluso en las calles como la manifestación que se produjo este pasado verano. La afición es soberana y tiene a derecho a protestar.

Pero, la pregunta que se hace todo el mundo es ¿dónde se mete José María del Nido Carrasco? Un presidente de una Sociedad Anónima Deportiva debe estar al frente de la empresa. Quizás estos meses ha estado teletrabajando desde casa y realizando alguna que otra hora extra, ya lo avisó el alegre Antonio Cordón, que era "uno de los presidentes que más había visto trabajar".

Lo que está claro, las estadísticas no engañan, que ha estado todo el verano viajando para buscar los mejores fichajes por toda Europa al módico precio de 250.000 €. La cantidad que se ha gastado en este mercado de fichajes, encima por una cesión, tras desprenderse de las dos estrellas de la plantilla como Dodi Lukebakio y Loïc Bade. Vendió una fuerza el extremeño de querer traspasar al belga por 35 millones para dejarlo ir por 22 y ocultando su adiós al sevillismo. Una afición que también vio cómo el central francés se despidió de Nervión sin ningún acompañante en su hombro en el primer partido de la temporada.

Ausencia de explicaciones y declaraciones en medios

Con todo este contexto, el presidente no ha dado explicaciones ni a los medios de comunicación, a los que ni convoca en un acto emotivo como el celebrado este jueves, ni a los aficionados sobre el mercado estival, ni aclara cuáles son los objetivos para este año. Aunque su director deportivo dejó claro qué era “estar alegre” y eso significaría que el equipo irá en la senda correcta.

Tampoco asistió al partido homenaje de José Antonio Reyes en Utrera, ni se ha celebrado la tradicional ofrenda floral a la Virgen de los Reyes porque este año se ha pensado que es mejor aplazarla para cuando las aguas se calmen.

Donde sí se le ha podido ver es en los pueblos de la Sierra Norte, lugar que frecuenta para alejarse de los focos mediáticos, concretamente en la previa de derbi del pasado año.

Con todos estos alicientes, el aficionado sigue con muchas incógnitas y preguntas que no son respondidas por la actual directiva. Quizás el buenrollismo en Nervión se ha instalado desde hace unos días y “vamos a estar alegres” pase lo que pase y por la temporada que le espera.