Del Nido Benavente puede votar en las juntas del Sevilla FC: el juzgado lo avala

José María del Nido Benavente tiene derecho a votar en las juntas de accionistas del Sevilla FC. Lo tiene incluso contraviniendo lo acordado en el Pacto de 2019, aunque esto, a la postre, pueda traerle consecuencias. Es decir, puede ejercer su derecho como accionista, pero Sevillistas de Nervión podría pasarle luego la factura por el incumplimiento de lo contravenido.

Así lo recoge la sentencia 139/2025 dictada por la magistrada Ana Marín Herrero, titular del juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla, a la que ha tenido acceso El Correo de Andalucía. "Declaro que el contenido del Pacto de socios suscrito el 22 de noviembre de 2019 por D. José María del Nido Benavente junto con otros accionistas de la entidad demandada no es oponible a la demandada ni puede ser esgrimido para privar a aquél de su derecho de voto en las juntas Generales de la sociedad demandada".

Por lo tanto, condena al Sevilla FC "a no impedir a D. José María del Nido Benavente su derecho de voto en futuras Juntas Generales sobre la base del Pacto de socios suscrito el 22 de noviembre de 2019".

La magistrada rechaza el resto de pretensiones de Del Nido Benavente en esta demanda contra el Sevilla FC SAD. La sentencia no cambia la situación en el seno de la entidad porque, entre otras, no es firme y cabe recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla.

El abogado penalista Agustín Martínez explica a este periódico que la sentencia supone "una victoria nuclear". El hecho de que se hayan estimado solo parcialmente las peticiones de Del Nido Benavente no quita importancia a la victoria judicial en el punto más importante de la querella presentada: el derecho a voto. El letrado cree que debería "simplificar" sus demandas en estos procesos.

Martínez apunta que, a pesar de todo, la sentencia no modifica la situación en la entidad. El motivo, además de que no es firme, es que Sevillistas de Nervión tiene desde enero de su parte a los americanos. Para cambiar el eje de poder en el club, Del Nido Benavente tendría que llevar de nuevo a los americanos a su barco y luego incumplir el pacto firmado en 2019, lo que podría conllevar una importante sanción económica.

"Los pactos no eliminan su derecho a voto"

La sentencia recoge en sus fundamentos de derecho que "la defensa de la eficacia del pacto parasocial debe articularse a través de una reclamación entre los contratantes basada en la vinculación negocial existente entre los firmantes del pacto, como podría ser una acción de indemnización de daños y perjuicios o una acción de cumplimiento contractual entre quienes lo suscribieron".

Es decir, Sevillistas de Nervión puede reclamar a Del Nido Benavente en caso de incumplimiento, pero "no es posible legalmente privar del derecho de voto a un socio por pretender votar contra un pacto parasocial".

Citando otras sentencias del Tribunal Supremo, la titular del Juzgado de lo Mercantil 3, explica que "el incumplimiento de dichos pactos" entre socios "no puede invocarse como fundamento de una acción de impugnación de acuerdos sociales, sino únicamente como base de acciones de responsabilidad o de cumplimiento contractual entre quienes los suscribieron".

Es decir, "el socio que decide votar —o vota efectivamente— en contra de lo previamente acordado con otros en un pacto parasocial no pierde su derecho de voto ni afecta a la validez del acuerdo social, sin perjuicio de que pueda incurrir en responsabilidad contractual frente a los demás firmantes del pacto".

En este sentido, la magistrada apoya su fundamento también en el auto del pasado 24 de marzo. En él se señala que el Sevilla FC "no puede compeler" a un socio a que cumpla con lo acordado en el pacto social entre accionistas a la hora de votar, aunque luego se puedan tomar distintas medidas al respecto.

Por lo tanto, es claro el pronunciamiento de la jueza: "Al margen de su contenido y de su eventual vigencia —cuestiones que no son objeto de examen en este procedimiento—, se trata de un acuerdo celebrado únicamente entre algunos socios, que no puede ser invocado por los miembros de la mesa de la junta general (art. 191 TRLSC) para privar del derecho de voto a quienes, mediante su participación, pudieran eventualmente incumplir dicho pacto parasocial".

En síntesis, "el ejercicio del derecho de voto del socio no puede ser restringido únicamente por el hecho de que su voto pueda ir en contra de lo previamente acordado en un pacto parasocial. La sociedad demandada no ha participado en el pacto y, por tanto, no puede quedar vinculada por el mismo. En consecuencia, no corresponde a la presidencia de la junta general de accionistas, mediante la privación del derecho de voto de aquellos socios que pretendan votar en contra de un pacto parasocial, velar por el cumplimiento los mismos porque tenga conocimiento de ellos o, incluso, interés directo en su cumplimiento".

Por último, explica que "la parte demandada [el Sevilla FC] confunde la validez del acuerdo social y de los votos emitidos con el posible éxito futuro de una acción de impugnación basada en la supuesta naturaleza abusiva del ejercicio del derecho de voto, cuestión que corresponde exclusivamente a los órganos judiciales competentes en el conocimiento de las demandas de impugnación de acuerdos sociales fundamentadas en tal motivo".