Del Nido Benavente: "Existen dos posibilidades: o soy presidente del Sevilla o soy presidente del Sevilla"

José María del Nido Benavente persiste en la lucha para convertirse, de nuevo, en presidente del Sevilla FC. La alternativa a liderar la entidad blanquirroja en los próximos años convocó una reunión en el día de ayer en un restaurante de la capital andaluza de la que formaron parte 40 empresarios locales, con el objetivo de unir fuerzas para volver a gobernar en el club hispalense.

Del Nido Benavente no contempla otra opción que no sea la de ser presidente del Sevilla. Así lo manifestó tras la cumbre ante los medios que se congregaron en los aledaños del punto de encuentro: "Existen dos posibilidades: o soy presidente del Sevilla o soy presidente del Sevilla". Unas palabras, contundentes, que evidencian el estado de exaltación tras el encuentro, y que complementó agradeciendo a los empresarios presentes: "No tenía pensado hacer declaraciones. Lo hago por educación y sólo puedo decir que estoy muy contento por haber reunido hoy aquí a un elenco de empresarios de primerísimo nivel que están dispuestos a ayudarme a volver a reconstruir al Sevilla FC. Tener a todo el 'IBEX sevillano' reunido en la ciudad en torno a un proyecto empresarial tan importante es un lujo".

Cabe recordar que el viernes la entidad sevillista celebra la Junta General Ordinaria de Accionistas, en la que Del Nido Benavente, ante las contantes negativas de las medidas cautelares que permitan al expresidente ejercer su derecho a voto contra la actual dirigencia, solicitó ante el juez la designación de un presidente neutral, con el objetivo de poder defender su patrimonio ante los socios. No obstante, esta mañana la justicia ha rechazado de nuevo las medidas cautelares y no podrá votar en la Junta de mañana.

En cualquier caso, una decisión que no impide el propósito del empresario, que continúa dando muestras de su clara predisposición por volver a la presidencia del Sevilla. La reunión celebrada en el día de ayer es otra prueba más de sus intenciones, y todo parece indicar que la Junta General Ordinaria de Accionistas será otra oportunidad y un gran escaparate para reivindicar su posición y sus aspiraciones.