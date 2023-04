En-Nesyri 'explota' y el Sevilla se frota las manos

El marroquí ha visto portería en quince ocasiones esta temporada, trece de ellas después del Mundial Ha sido clave en la eliminatoria ante el Manchester United con dos goles y 'medio'

Todo es luz ahora mismo en la carrera de En-Nesyri. Al marroquí le sale todo, y por fin, está empezando a justificar los 20 millones que el Sevilla pagó por él al Leganés. El ariete está siendo el mayor argumento competitivo de un Sevilla que ha renacido.

No obstante, no ha sido un camino de rosas para el marroquí desde su llegada. Desde el principio ha sido criticado y juzgado por su precio, una cifra que la afición sevillista consideraba desorbitada. Además, Sampaoli, cuando llegó, mencionó en rueda de prensa que quería y necesitaba un jugador de 20 goles. En ese momento, el delantero llevaba dos, ahora 15.Youssef En-Nesyri está rindiendo a un nivel de cifras asombroso desde que volvió del Mundial con Marruecos. El futbolista del Sevilla acumula desde entonces trece goles y 'medio', si sumamos el autogol que provocó en Old Trafford. Números que distan mucho de los que acumulaba ante de irse con Marruecos, cuando solo había sumado dos.

Con estos tantos, el marroquí ha ayudado al Sevilla a mantenerse por encima del descenso durante estos meses y ha acabado de 'explotar' definitivamente con Mendilibar. El ariete fue clave con dos goles y 'medio' en la eliminatoria ante el Manchester United que permite a los de Nervión estar en la semifinales de su competición fetiche y también Liga este fin de semana, dónde marcó el gol decisivo en el descuento ante el Villarreal.

Este nivel no pasa desapercibido en Europa y eso el Sevilla lo sabe y está preparado para aprovecharse. Después de que el propio jugador rechazara una oferta del West Ham hace un año, ahora podrían llegarle mucho mejores por el gran nivel que está mostrando. En cualquier caso, el Sevilla se frota las manos.