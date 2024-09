La nefasta racha que persigue a García Pimienta

El Sevilla de García Pimienta sigue sin arrancar y ya preocupa a la afición sevillista. En el duelo del pasado domingo ante el Girona (0-2), volvieron a verse las costuras de un equipo al que aún le queda mucho por mejorar. Los de Nervión no han logrado sumar los tres puntos en ninguno de los cuatro duelos disputados en este arranque liguero y el Sánchez - Pizjuán ya empieza a perder la paciencia.

García Pimienta se encuentra en un bucle sin salida. El catalán registra 18 partidos sin ganar desde su última victoria como entrenador de Las Palmas. En estos encuentros, acumula siete empates y once derrotas, una cifra que deja en mal lugar al técnico barcelonés. Está a tan solo un partido de igualar el récord de 19 partidos sin sumar los tres puntos, que ostentan Clemente y Gaizka Garitano. Pese a la delicada situación económica, el técnico tiene en sus filas a una plantilla muy renovada, tal y como exigió para darle el 'sí' al Sevilla.

Lo que más preocupa en Nervión en este inicio de LaLiga es que en casa no ha logrado sumar ningún punto. Ante el Villarreal, se vieron superados por los de Marcelino en un encuentro que finalizó por 1-2 y, ante el Girona, los sevillistas no lograron ni marcar (0-2). Por otro lado, a domicilio no han conseguido los tres puntos, pero tampoco conocen la derrota. En el debut liguero se vieron las caras ante Las Palmas (2-2) y, en la tercera jornada ante el Mallorca, el partido terminó también en tablas (0-0).

EL SÁNCHEZ - PIZJUÁN ES UN POLVORÍN

La afición presente en el Sánchez - Pizjuán, pese a ser únicamente la cuarta jornada, ya mostró su disconformidad con la situación. Una vez el colegiado dictó el final del encuentro, se escucharon gritos de 'directiva dimisión'. La poca paciencia de la afición sevillista tras las recientes temporadas provocan que el Sánchez - Pizjuán sea un polvorín, por lo que García Pimienta deberá trabajar y mejorar a su equipo en un estadio en el que cada derrota se vivirá como una protesta hacia su directiva.

"ESTO ES RESPONSABILIDAD NUESTRA"

El técnico, preguntado por la protesta vivida en el feudo sevillista, reconoce que es normal y que la afición tiene el derecho a mostrar su preocupación: "Estoy enfadado y preocupado. La afición es soberana, en la primera parte nos ha llevado, como pasó ante el Villarreal, en cuanto damos un poquito, la afición se enciende. Esa exigencia es lo que hace grande al Sevilla. Esto es responsabilidad nuestra, tenemos que devolver al Sevilla donde se merece", explicó.

Ahora, viene un parón de selecciones que permitirá al Sevilla hacer 'borrón y cuenta nueva'. Pimienta dispondrá de varios días para preparar su próximo duelo ante el Getafe. Ante los madrileños, el técnico tendrá la oportunidad de romper una racha en negativo que le persigue desde su etapa en Las Palmas.