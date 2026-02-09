La mujer de Vlachodimos le ayudó a detener el penalti a Stuani: "Tenía muchas ganas"

Dicen que un penalti es un uno contra uno, aunque para Odysseas Vlachodimos, portero del Sevilla, fue más un tres contra uno lo que le ayudó a atajar el disparo de Christian Stuani para salvar el empate a uno ante el Girona y ayudar a su equipo a conseguir el valioso punto que los mantiene en el puesto 13 de la clasificación.

Aunque Vlachodimos se llevó las portadas en el partido celebrado en el Sánchez-Pizjuán, no quiso acaparar los reconocimientos y compartió que fue también gracias a su esposa, así como el entrenador de porteros, que decidió en qué dirección lanzarse: "Hablé con mi esposa sobre esto la semana pasada y con Arturo (González), el entrenador de porteros, y decidimos que me tiraría para la izquierda. Tenía muchas ganas de pararlo".

Cristhian Stuani, en una imagen de archivo / David Borrat / EFE

Con dicha atajada coronando un peleado partido en el Sánchez-Pizjuán, Vlachodimos cerró un partido en el que destacó por sus cinco paradas, incluida su primera en tiros desde el manchón penal esta temporada en LaLiga.

Quiere más

"No sé si es mi mejor actuación con el Sevilla, no puedo opinar. Siempre intento dar lo mejor de mí en cada entrenamiento y también en cada partido", compartió el arquero griego, que se encuentra cedido por el Newcastle y con contrato hasta el próximo 30 de junio.

Seguido del agónico empate, el Sevilla de Matías Almeyda se alistará para recibir la visita del Alavés el próximo 14 de febrero (18:30 horas) en la jornada 24 de LaLiga, partido vital para ambos equipos, que llegarán igualados en puntos (25).