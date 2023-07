Monchi, contra Castro: cede sus acciones a Enrique de la Cerda

El exdirector deportivo del Sevilla sigue siendo noticia en Nervión En su día de despedida ya dejó clara su postura respecto a la actual administración

La salida de Monchi del Sevilla todavía sigue dejando algún comentario al paso. No fue la mejor despedida para el director deportivo, que cerró la histórica campaña como campeón de la Europa League, pero dividiendo la afición debido a su 'fichaje' por el Aston Villa, su nuevo proyecto en Inglaterra.

Ahora, el diario 'ABC' de Sevilla vuelve al tema de Monchi en el club hispalense para informar que el exexmpleado del club decidió ceder sus acciones en la Junta para que sea representado por Enrique de la Cerda, único consejero de José María Del Nido en la actual administración de José Castro.

A su marcha del club, Monchi ya dejó clara la postura de diferencias con la directiva. "No quiero que lo que diga hoy se utilice como arma arrojadiza contra nadie, pero quiero defender tres cosas: yo no me he querido ir del Sevilla; me voy por respeto al Sevilla; no me voy por dinero", sentenció.

"Soy un director deportivo especial. Yo soy Monchi, para lo bueno y para lo malo. Por respeto, si ha cambiado mi rol, y por ser justo conmigo mismo, si no puedo ser Monchi al 100%, no puedo estar por respeto al Sevilla", puntualizó el día de la rueda de prensa con la que dijo adiós.