Mendilibar carga contra el Sevilla: "Sentí que no confiaban en mí"

José Luis Mendilibar es uno de los entrenadores de moda en el panorama europeo. Tras la conquista de la Conference League y su buen rendimiento en la liga griega con el Olympiacos, el técnico de Zaldibar se ha convertido en una de las figuras más destacadas en los banquillos.

Mendilibar, tras encontrar su sitio en El Pireo, se pasó por los micrófonos de 'El Partidazo de Cope' para valorar su temporada en Grecia y su salida del Sevilla el pasado año. El técnico se ha mostrado muy feliz por todo lo que está viviendo con el Oympiacos: "Hasta ahora ha sido todo bonito, incluso hasta unos mil aficionados han llegado a recibirnos a las seis de la mañana en el aeropuerto después de levantar una eliminatoria... Hasta ahora todo ha sido bueno, pero ya sabemos cómo es esto del fútbol", explica.

Sobre el Sevilla, Mendilibar no ha dudado ni un segundo en 'cargar' contra la dirección deportiva del conjunto hispalense. El de Zaldibar no se corta y afirma que en ningún momento confiaron en él: "Es verdad que solo habían pasado ocho jornadas. Las tres primeras, en el equipo había un montón de gente que salieron después y nos costó mucho hacer equipo. Habíamos jugado cinco partidos que no fueron tan malos... Sentí que no confiaban en mí", reconoce.

"El cambio en la dirección deportiva no fue bueno para mí"

Pese a unos buenos meses en los que logró conquistar la Europa League, el cambio a peor fue con el cambio de directiva y la salida de Monchi. En ese momento, Mendilibar notó que todo fue diferente: "Es verdad que el Sevilla y la dirección deportiva anterior fueron los que me llevaron y los que hicieron que acabara ganando la Europa League con ellos. El cambio en la dirección deportiva no fue bueno para mí, y no me entendió demasiado bien ni quiso esperar a que mejoraran las cosas. Ni se acordaron de lo que habíamos hecho", explica.

"Sigue el mismo director deportivo, ¿no? Será que es el que vale"

Preguntado por Victor Orta, director deportivo del Sevilla, reconoce que a nivel personal no congeniaron, que su situación con él era delicada y no dudó en tirar de ironía: "Me sentí incomprendido, si me lo encuentro por la calle lo saludaré, pero no le voy a decir nada. Han pasado muchos entrenadores, pero sigue el mismo director deportivo, ¿no? Será que es el que vale", concluyó.