Mendilibar acusa a Juan Miranda tras su dura entrada: "Fue con mala leche"

El Sevilla empató en el derbi ante el Betis correspondiente a la jornada 35 de LaLiga en un partido donde hubo más tensión y emoción que fútbol En los minutos finales del partido, Juan Miranda realizó una dura entrada a Jesús Navas, que tras revisión en el VAR del colegiado Gil Manzano, acabó con tarjeta roja

El Sevilla empató en el derbi ante el Betis correspondiente a la jornada 35 de LaLiga. El conjunto dirigido por José Luis Mendilibar acusó la carga física del encuentro de la Europa League y, pese a que lo intentó, no pudo pasar del empate inicial.

Como es habitual en un derbi, hubo un ambiente de alta tensión y también se presenciaron jugadas polémicas. En los minutos finales del partido, Juan Miranda realizó una dura entrada a Jesús Navas, que tras revisión en el VAR del colegiado Gil Manzano, acabó con tarjeta roja para el futbolista del Betis.

Ante esto, Mendilibar no se mordió la lengua y en las declaraciones posteriores al encuentro dio su opinión sobre la peligrosa acción. "Creo que Miranda ha ido de mala leche, él estaba con cara de asustado y sabía que lo iban a expulsar. Lo segundo es que no entiendo a los árbitros. La jugada es clarísima y no entiendo cómo no lo ha visto. Se lo he dicho al línea, el VAR hace malo a los árbitros", explicó el entrenador sevillista.

Además, sobre la reacción de Jesús Navas apuntó que "trato de que el futbolista que juegue esté al 100%. Hoy Jesús la mala leche que tenía era porque se ha asustado de la patada que le han dado, porque estaba pensando en la final. Hay que competir de verdad porque si compites de mentira es cuando te lesionas".

De esta manera, el técnico del Sevilla dejó clara su postura ante la grave entrada de Juan Miranda a su futbolista en un derbi donde hubo más tensión y emoción que fútbol.