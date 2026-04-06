Comunicado oficial de LaLiga tras los altercados en Sevilla: "Entra en la amenaza, la intimidación o el acoso"

El Sevilla le está empezando a ver las orejas al lobo y la paciencia en la capital hispalense se está empezando a agotar. El partido contra el Real Oviedo podía dejar la permanencia a tiro, al tener la opción de vencer al colista después de que Levante y Elche, también candidatos al descenso, perdiesen sus respectivos encuentros contra la Real Sociedad (2-0) y el Rayo Vallecano (1-0).

No obstante, el equipo de Luis García Plaza cayó por 1-0 en su debut en un choque marcado por la roja de Tanguy Nianzou en el primer tiempo, dando álas al cuadro carbayón, que ya está a siete puntos de los 31 que tienen los sevillistas, a solo dos del descenso. Tras cinco partidos consecutivos sin ganar (tres derrotas y dos empates) la crispación es importante.

Así fue el partido entre el Real Oviedo y el Sevilla / Irma Collín / LNE

El miedo al descenso es muy real, con el Levante (29) y el Elche (26) pisándoles los talones, y la dinámica no invita a pensar en positivo. El Sevilla solo ha ganado uno de los últimos nueve partidos y en Nervión la tensión ha traspasado el césped.

Luis García Plaza, entrenador del Sevilla, en su debut ante el Oviedo / SEVILLA FC

Tras el último tropiezo en el Carlos Tartiere, un grupo de aficionados esperó a la plantilla a su regreso en el aeropuerto de Sevilla para expresar su indignación. Los reproches fueron directos hacia algunos futbolistas, criticando la falta de actitud, el compromiso con el escudo y, en general, el horrible rendimiento del equipo, que se ha desinflado en un momento muy delicado.

La desconexión entre equipo y afición es evidente, y el margen de error, inexistente, por lo que la sombra de Segunda, algo impensable hace semanas, es más grande que nunca. Con ocho jornadas por delante, cada partido se ha convertido en una verdadera final. Y el equipo debe demostrar que está listo para afrontarlas todas.

Insultos y amenazas a los jugadores del Sevilla tras la derrota con el Oviedo / 'X'

Kike Salas fue el jugador del Sevilla que atendió a los micrófonos de 'DAZN' al término del partido y aseguró que "tenemos que ir todos unidos también con la afición porque bueno, ellos no se merecen esto y creo que bueno, de nuevo pedirles perdón y nada, decirles que nos lo vamos a dejar todo para el siguiente partido que lo tenemos en casa".

Comunicado de LaLiga

LaLiga también se ha pronunciado al respecto, condenando los hechos con un comunicado oficial: "LALIGA condena las amenazas, insultos e intimidaciones contra jugadores, técnicos, directivos y empleados de los clubes profesionales. LALIGA, tras los acontecimientos ocurridos ayer en Sevilla, procederá a denunciar los graves hechos producidos y colaborará con las autoridades para identificar a los responsables", menciona.

"Quien traspasa la línea de la crítica y entra en la amenaza, la intimidación o el acoso deja de actuar como aficionado y pasa a actuar como violento. Y frente a los violentos, LALIGA actúa y actuará", finaliza.

Próximo rival: el Atlético de Madrid

El próximo desafío del Sevilla será exigente: recibir al Atlético de Madrid, un rival de máxima exigencia que pondrá a prueba la capacidad de reacción del Sevilla en un ambiente que se prevé tenso y exigente en el Ramón Sánchez-Pizjuán. Eso sí, por suerte para los hispalenses, los colchoneros no se juegan nada en Liga y es posible que hagan rotaciones pensando en el Barça, la Champions League, la Real Sociedad y la final de la Copa del Rey.

El desenlace aún está por escribirse, pero en Sevilla ya nadie duda de que el club, de nuevo, se juega su lugar entre la élite del fútbol español.