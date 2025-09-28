Matías Almeyda: "Hoy hicimos menos cosas que en otros partidos, pero nos llevamos los tres puntos"

Matías Almeyda compareció ante los medios de comunicación en la sala de prensa del estadio de Vallecas al término del Rayo Vallecano - Sevilla Fútbol Club que se saldó con una nueva victoria a domicilio, la tercera consecutiva, del conjunto nervionense gracias a un gol de Akor Adams en las postrimerías del encuentro y a las decisivas paradas de Odysseas Vlachodimos a los atacantes rayistas.

Siempre extenso en sus respuestas, 'El Pelado' habló sobre los cambios realizados y analizó el duelo en Vallecas.

"Equipo que gana no se toca, y a veces hay que tocarlo"

Las sustituciones hoy sí le han dado la victoria: "Creo que las críticas, cuando la crítica es constructiva es porque hay un análisis futbolístico. Y yo no me detengo, digamos, porque sé que no hay nada personal. Y son opiniones las cuales respeto. Pero yo sé por qué hago cambios. Yo entreno todos los días con los futbolistas, hablo. Hay algunos que no podía estar, otros que estaban un poco tocados. Entonces estaba obligado a hacer algunos cambios. Cuando habíamos tenido dos días de descanso. No era un capricho, como le dije, en ese momento. Y es verdad que yo creo en los grupos. Entonces, si yo hablo de creer en los grupos después, no soy congruente. No son congruentes mis palabras con mis hechos, paso a ser uno de los mentirosos que tiene el fútbol. No quiero eso. Me tienen que criticar a mí y está perfecto. Porque si salía bien, esta parte exitista me iba a decir que qué bien, ocho cambios y no se notaron. Como suele suceder. Y lo respeto. Y a veces no salen. Pero no me modifica la manera de trabajar, la manera de ver. Hace catorce años soy entrenador, no es que arranque ahora. Entonces, dentro de mi trabajo hay errores. Y cuando hay errores, los primeros que saben son los jugadores porque se los digo a ellos. Porque me equivoco. Y hay otras veces que acertamos. Pero no me detengo a ver quién entra, quién sale. Esto se sale en grupo. Este Sevilla tiene que salir en grupo. No va a salir por un jugador. Porque no tenemos esa diferencia entre nuestros futbolistas. Y nos tenemos que hacer fuertes como grupo. Y el día que uno de los jugadores está cansado, como hay poca diferencia, que creo yo, entre los que tenemos. Bueno, trato de ponerlos como más frescos están. Esta semana fue diferente, hubo más tiempo de descanso, de recuperaciones. Y bueno, volvió a jugar casi 95% el equipo que había ganado el partido anterior. Porque la pregunta había nacido, equipo que gana no se toca. Y a veces hay que tocarlo. A veces sale bien y a veces quedamos expuestos nosotros, pero no pasa nada. Respeto, respeto y no me quedo mal por eso".

Análisis de los tres puntos conseguidos

Preguntado Almeyda por si el punto le hubiera sido suficiente, manifestó el argentino que "el partido pasado creo que vi cosas mucho mejores que las que vi hoy. Mucho mejores. Pero dentro del análisis que hago, ¿no? Y por ahí el análisis lo hago más para mí que por lo que respecta al resultado. Pero este es el fútbol. Y de repente hoy, haciendo menos cosas, nos llevamos los tres puntos y nos sirven. A nosotros nos sirve todo. ¿Vieron cuando te faltan ropa? Te faltan zapatillas. Entonces viene un familiar y te dice, ¿te gusta el pantalón del abuelo? Sí, lo uso. ¿Te gusta la remera que te sobró a tu primo? Sí, dámela que la uso. Estamos en esa búsqueda. Porque ustedes saben cómo están formados todos los equipos y las diferencias que hay. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes con nosotros y conscientes para la gente. No podemos vender nada de lo que no tenemos. Tenemos un grupo que se va a sacrificar, que va a ir para adelante. Y que donde agarremos la regularidad de funcionamiento y de resultado es lo que nos va a sacar cada vez más arriba. Pero si ni bien llegué, me decían que a esta altura teníamos 10 puntos, lo firmaba. Porque digo, en los siete partidos que llevamos, realmente no vi un equipo que haya superado plenamente al Sevilla. Sí vi que tenemos errores, que por momentos superamos, que un tiempo para uno, un tiempo para otro. Pero vamos en esa búsqueda de combate, esa búsqueda de lucha. Esa búsqueda de que nos regalamos un balón. Y ahí vamos. No es fácil, no es para nada fácil".

Adnan Januzaj

"Participó bien, a que tocó la hizo bien. Es un jugador inteligente, un jugador que ha jugado a un nivel muy alto. Y que es verdad que hace un tiempo que por ahí lo han tenido como demasiado afuera, ¿no? Y la gente y sobre todo los futbolistas pierden confianza. Y es como todo, si te dan confianza vas a dar más y hay que llevarlo. Y muchas veces encajonamos a X jugador y no sabemos realmente cuál es el motivo. Entonces nosotros, desde que yo llegué, él ha mostrado que quiere estar. Él ha mostrado una parte que la tengo que remarcar siempre. Me gusta como está como todos los compañeros".

El partido en Vallecas, muy diferente al del Barcelona

"Son partidos diferentes, rivales diferentes, estrategias diferentes. Este partido es muy difícil acá. Es muy difícil porque Rayo juega bien al fútbol, presiona muy bien. Son intensos, son agresivos. Saben cuándo jugar largo, saben cuándo salir jugando. Tiene un montón de variantes de su portero, hasta los jugadores que entraron. Pero eso habla de su entrenador, que los dirige bien, que tiene una idea clara. Y se ve así. Entonces, este partido es muy difícil de venir y ganarlo. Ahora, el partido que viene, sí, fácil no es. Pero veremos cómo llegamos y estudiaremos. Hoy nos tenemos que permitir de poder disfrutar de estos tres puntos".

Almeyda no personaliza en Vlachodimos y Akor Adams

"Sí, creo que si juegan los dos solos no podrían hacer nada. Jugarían al tenis. Ponerme una red y jugar portero contra delantero. Todos, todos. Yo valoro a todos. Yo le doy el mismo valor a todos, de verdad. Porque todos necesitan de todos y todos necesitamos de todos. Entonces, el portero en las veces que ha actuado lo ha hecho bien. Y nuestro delantero hoy no estaba muy fino cuando entró. Pero fue contundente en esa acción. Entonces, previo a eso hubo otro que era Isaac e hizo un gran desgaste. Y ahí vamos trabajando como equipo. Los minutos que le toquen saben que tienen que dar el máximo".

El partido más complicado hasta el momento

"Sí, coincido. Hoy es el día que... Sobre todo el primer tiempo. El primer tiempo, consecuencia del rival. Y falta de movilidad nuestra para animarnos a jugar un poco más. Sabiendo qué sector estaba descubierto una vez que recuperábamos el balón. Pero el rival asfixia. El rival presiona muy bien. Y por eso digo, cuando un equipo viene trabajado se nota bastante. Y bueno, en el segundo tiempo creo que pudimos corregir algunas cosas. Algunas líneas de pase que el primer tiempo las encontraban. No por... Las encontraban porque estábamos tarde en el movimiento. Ya estaba hablado. Después nos animamos un poco más. Entonces, sí creo que hoy, sobre todo por estadística y todo. Y el partido que menos jugamos. El partido que menos tiramos. El partido que menos duelo ganamos. Pero combatimos. Y... Por eso digo que el partido anterior que perdimos contra también un grandísimo rival hubo un pasaje del partido que lo hicimos muy bien comparando con el rival, ¿no? Y para qué están formados algunos equipos y para qué estamos formados nosotros. Hay realidades. Entonces... Pero sí, soy consciente y admito. Sí, me... Me quedo con esta entrega que tienen los jugadores. Porque para cambiar cosas. Lo primero que hay que tener es el amor propio de querer cambiarla. Y nuestros jugadores pueden estar... En momentos más finos que otros. Pero están entregando cada pelota. La última para ellos. Y bueno, esto es el espíritu que buscamos".

Almeyda avala el trabajo de Íñigo Martínez

"No me puedo poner en el lugar de otro entrenador. Me pondría en el lugar de un presidente. Tiene un técnico espectacular. Espectacular. Porque nosotros nos rompimos la cabeza para ganar este partido. Y nos llevó mucho tiempo y tiene muchísimas cosas buenas en el Rayo. Muchas que si analizan y estudian fútbol... Se las inculca ese entrenador. Entonces... Los resultados, todos luchamos por resultados. Tiene un buen jugador y tiene un gran entrenador. Y lo respeto. Le deseo lo mejor, la verdad".

Vía: El Correo de Andalucía