Matías Almeyda, entrenador del Sevilla, se encara con el árbitro y se expone a una dura sanción: "Es como si entran a robar en tu casa"

El duelo entre Sevilla y el Deportivo Alavés finalizó con reparto de puntos y un ambiente muy enrarecido sobre el césped de Nervión. Con los andaluces en inferioridad desde el minuto 16 por expulsión de Juanlu, el cuadro que dirige Matías Almeyda logró avanzarse en el marcador por mediación de Djibril Sow, un tanto que fue neutralizado por Toni Martínez por los babazorros.

Almeyda, expulsado

El partido, sin embargo, alcanzó su punto de ebullición en los últimos minutos, cuando el nerviosismo se apropió de los banquillos, especialmente del sevillista. En el minuto 85', el colegiado navarro Galech Apezteguia se dirigió a la zona técnica local y expulsó a Matías Almeyda, al considerar que el argentino había protestado con vehemencia una decisión suya.

Almeyda, durante el Sevilla-Alavés / EFE

El entrenador de los nervionenses no se tomó nada bien la roja y, a un palmo del rostro del árbitro, le recriminó con protestas, hasta tal punto, que algunos miembros del cuerpo técnico tuvieron que intervenir para llevarse al preparador de la escena para que el asunto no fuera a mayores. El técnico tardó más de tres minutos en abandonar el campo y se reubicó en otra posición hasta la finalización del duelo. Instantes después, Galech Apezteguia expulsó a Joan Jordán por idéntico motivo cuando protestó mientras hacía ejercicios de calentamiento por la banda.

Pidió disculpas

El entrenador del Sevilla no tardó en pedir perdón tras su airada reacción. En declaraciones recogidas por 'DAZN', el argentino manifestó: "Quiero pedir disculpas al sevillismo y a mi familia, a todo el mundo. Mi reacción no es la correcta. El árbitro no supo decirme por qué me expulsa. No insulto, no maltrato... Sólo vivo el fútbol con pasión. Fui expulsado porque había que expulsar a alguien. Es lo mismo que si te entran a tu casa a robar… ¿Qué harías? Yo a los jugadores y a este club los defiendo como a mi familia".