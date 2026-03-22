Marejada en Sevilla: la destitución de Matías Almeyda, inminente

Matías Almeyda tiene las horas contadas como entrenador del Sevilla. La derrota frente al Valencia de este pasado sábado podría haber supuesto el último encuentro del argentino dirigiendo al equipo nervionense, precisamente el último que debía cumplir como sanción tras ser expulsado el pasado 14 de febrero frente al Deportivo Alavés.

Cumbre de urgencia

El Consejo de Administración y la dirección deportiva del club del Sánchez Pizjuán celebraron este domingo una reunión de urgencia para debatir sobre la continuidad del técnico al frente del equipo. El Sevilla está inmerso en una dinámica pésima de resultados y se encuentra a tres puntos de los puestos de descenso a LaLiga Hypermotion, que ahora mismo ocupa el Mallorca con 28 unidades.

Los jugadores del Sevilla posan antes del partido ante el Valencia en el Sánchez Pizjuán / Sevilla FC

Según avanza la 'Cadena COPE', el preparador argentino ya sabría que su tiempo en Nervión ha acabado y sólo faltaría que el club lo haga oficial en las próximas horas. "Temer no temo, está dentro de las posibilidades, y si es necesario hacerlo para que esto mejore… Ya lo saben todo eso, no le doy muchas vueltas. Si la solución es que me vaya, no hay problema”, reconocía el propio Almeyda en la rueda de prensa posterior al duelo frente al conjunto che. Una frase que se antoja como premonitoria sobre su futuro.

Una goleada que fue un espejismo

Almeyda arrancó bien la temporada en el Sevilla, tratando de imponer un estilo de fútbol aguerrido, asfixiante e incómodo. Guardando las distancias, con un libreto similar al de Diego Pablo Simeone. Su obra maestra como sevillista llegó a principios de octubre, con una goleada frente al Barcelona por 4-1 que dejó muy buenas sensaciones en el aficionado del Sánchez Pizjuán. El equipo, sin embargo, nunca pudo mantener el ritmo exhibido frente a los azulgranas en las jornadas posteriores, combinando actuaciones meritorias con derrotas dolorosas en casa, como las sufridas frente al Girona, Levante o el Real Betis, en la primera vuelta.

Las penurias económicas que atraviesa la entidad tampoco han ayudado. En verano salieron futbolistas importantes de la plantilla como Lukebakio y las arcas no permitieron reforzar el vestuario como se debía. Todo ello ha sido un cóctel explosivo que se acabará llevando a Almeyda por delante. El problema parece más profundo que el de un mero entrenador.