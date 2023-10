Marcelino: "No estábamos dispuestos a aceptar un trabajo de 7 meses"

Marcelino repasó su fichaje frustrado por el Sevilla en una entrevista concedida a Marca El técnico está a la espera de ofertas tras su salida del Olympique de Marsella

Marcelino García Toral habló de su salida del Olympique de Marsella y su 'no fichaje' por el club sevillista. El asturiano está sin equipo después de que dejara de ser entrenador del conjunto francés tras solo siete partidos y reconoció haber sido una opción de Pepe Castro: "Hubo una conversación con el Sevilla, que es un gran club, pero no se dieron las condiciones necesarias para ese nuevo proyecto. Era para una temporada y la otra vez, cuando estuve allí, vi que los proyectos duraderos son los que tienen una realidad".

Un año de contrato

Marcelino fue una de las opciones que barajaba la directiva del Sevilla para relevar a Mendilibar. El club le ofreció una propuesta inicial, pero se decantaron por el uruguayo Diego Alonso. El asturiano ha confirmado que fue él quien rechazó al Sevilla, fue una decisión suya.

"Me ofrecieron un contrato por una temporada que se basaba en objetivos y creímos que no eran las circunstancias idóneas porque, algo que aprendí allí, es que solo los proyectos estables y duraderos tienen viabilidad".

"Yo estaba convencido de que el Sevilla es un buen club con buenos futbolistas, pero no estábamos dispuestos a aceptar un trabajo de 7 meses. Creímos que no se daban las condiciones para afrontar este reto".

El técnico está en busca de un nuevo proyecto en España, que le permita desarrollar nuestro trabajo con naturalidad y de acuerdo al club, tal y como demostró en Villarreal y Valencia. No descarta marcharse a la Premier.

"Creo que en España, en LaLiga, sería viable hacer ese trabajo en varios equipos, pero, si tenemos que ir fuera, a cualquier Liga potente de Europa, iremos". Marcelino García Toral

"La Premier me gusta. Es la NBA del fútbol, es la mejor Liga del mundo. Hemos tenido varias ofertas de Arabia, antes y después de Marsella, pero no las hemos contemplado. Ahora mismo buscamos otro tipo de objetivos. Creo que en España siempre tendré la oportunidad de entrenar, pero se tienen que dar las condiciones".

Los ultras lo echaron

El ex entrenador del Marsella tuvo que terminar su proyecto en Francia por el terror que sembraron los ultras del 'OM'. Explicó que no podía seguir entrenando en las condiciones que había: "Los ultras pedían abandonar el club, que tenían que dejar el presidente y la Junta Directiva, y que si no se atendieran a las consecuencias. No se podía trabajar en esas condiciones" Además, añadió: "Es imposible generar un proyecto en el OM porque los ultras quieren condicionar la forma de actuar y se sienten cómodos en ese ambiente de crispación"

"Estoy tranquilo. Pasamos unos días complicados. Fue algo inesperado, lo que hace todavía más complicado vivir este tipo de situaciones. Una vez que suceden toca tomar decisiones entre todos y pensar en el futuro". Marcelino García Toral

Los ultras del Marsella están muy presentes en las decisiones del club y querían a 'todo español' fuera de la directiva. Las amenazas fueron para el presidente Pablo Longoria y sus dirigentes. Marcelino no tenía nada que ver. Pero unos días más tarde, la directiva rectificó y todas las partes se pusieron a un lado.

"Tomamos la decisión conjunta porque el presidente y su junta directiva se iban a echar a un lado y yo consideraba que, si Pablo dejaba de ejercer su trabajo, nosotros no teníamos razón de ser allí. Esto iba contra Pablo, su junta y todo lo que olía a español y estaba de su lado. Todas las partes consideramos que debíamos ponernos a un lado y cuatro días después hubo una rectificación por circunstancias que yo ni sé... ni debo valorar", afirmó Marcelino en Marca.

Marcelino llegó al Marsella el pasado 23 de junio en sustitución del croata Igor Tudon, que no quiso proseguir al frente del equipo tras una temporada, y solo ha dirigido siete partidos oficiales, en los que no consiguió clasificarse para la Liga de Campeones y solo cosechó dos triunfos en cinco partidos ligueros.

"Me apetece entrenar fuera porque van pasando los años; tenía un proyecto serio, pero desconocía las circunstancias del Olympique de Marsella. Si sale un proyecto solvente y atractivo, lo afrontaremos". Marcelino García Toral

¿Su futuro en la selección española?

"Siempre lo dije, entrenar a la selección sería un honor. Para cualquier entrenador español sería el máximo reto posible, pero no se ha dado esa circunstancia"

Marcelino sigue queriendo entrenar, si surge la opción de la selección en un futuro no la descartaría. Eso sí, no volverá al Marsella "Sí volvería a Francia, pero al OM seguro que no. Lo que he visto allí no es para generar un proyecto solvente y con unas bases sólidas, es imposible, pero hay muy buenos equipos".