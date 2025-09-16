Marcão comparece en la ofrenda floral del Sevilla a la Virgen de los Reyes y bendice a Almeyda

La habitual ofrenda floral a la Virgen de los Reyes por parte del Sevilla Fútbol Club fue pospuesta el pasado mes de agosto y ha tenido lugar este martes 16 de septiembre en una entidad nervionense encabezada por su presidente, José María del Nido Carrasco, Matías Almeyda, Nemanja Gudelj y Marcao, siendo este último quien ha comparecido ante los medios terminado el acto.

Solía ser el presidente de la entidad quien hablaba en dicho encuentro, pero como lo hizo hace pocos días, el Sevilla ha inaugurado las atenciones a los medios de comunicación semanales con el brasileño.

Una ofrenda con el presidente, capitanes y entrenador

Este martes, el Sevilla Fútbol Club ha renovado su compromiso con las tradiciones de la ciudad al realizar su habitual visita a la Catedral de Sevilla, donde llevó a cabo la ofrenda floral a la Virgen de los Reyes, patrona de la capital hispalense. Este acto simbólico marca el arranque oficial de la nueva temporada para la entidad rojiblanca.

La ceremonia se celebró en la Capilla Real en un ambiente cargado de emoción y respeto, con la presencia de la plantilla al completo, el cuerpo técnico liderado por Matías Almeyda y varios representantes del consejo de administración, encabezados por el presidente del club, José María del Nido Carrasco.

Durante el acto, el presidente, el entrenador argentino y los capitanes Nemanja Gudelj y Marcao fueron los encargados de depositar un ramo de flores a los pies de la Virgen, reafirmando así los lazos históricos que unen al club con la patrona de Sevilla.

Tras el homenaje, el defensa brasileño Marcao ofreció unas declaraciones a los medios presentes. Como cierre de la jornada, el equipo, junto con el cuerpo técnico y la directiva, tiene previsto compartir un almuerzo para reforzar la unión del grupo de cara a la nueva campaña.

Marcão, contento de seguir en el Sevilla

"Tenía algunas propuestas, pero yo quiero enseñar al verdadero Marcão a las personas del Sevilla, yo creo que este es un momento clave para mí, y bueno, muy contento de quedarme en Sevilla, y como dije, que construimos algo bonito y grandioso para el Sevilla. De las cosas personales no me gusta hablar, me gusta hablar del Sevilla, de los proyectos que estamos haciendo y solamente esto", respondió Marcão al comienzo de la atención a los medios.

Cambios en la plantilla y confianza en el presente

"Nosotros ahora tenemos una plantilla muy buena, cuando sale uno, tiene otro que puede hacer bien el trabajo, entonces esto es bueno para el grupo y para el Sevilla. Cuando empecé la temporada yo he reflexionado en muchas cosas y para mí yo creo que el momento es ahora de construir algo bonito, de construir algo grandioso, pero tenemos que tener la tranquilidad porque nosotros pasamos de dos temporadas un poco difíciles, entonces tiene que ser paso a paso con mucha tranquilidad".

Almeyda, un entrenador que entiende a los jugadores

Preguntado sobre qué cambios ve respecto a las dos temporadas anteriores, Marcao lo centró todo en la llegada de Matías Almeyda: "Ahora tenemos un entrenador que ha jugado fútbol, que entiende no solo de fútbol, pero entiende la cabeza de los jugadores, entonces este cambio, esta mentalidad que Matías transmite para nosotros es clave".

El otro día organizó 'El Pelado' una comida como conjura en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros haciendo un asado. Bromeó al respecto el central brasileño: "El asado estaba bueno, el míster cocina bien", espetó Marcao, centrado en el día a día: "El objetivo es cada juego, es pensar en el próximo partido y ganar".

Volviendo a ese asado, concluyó el zaguero del Sevilla la importancia de la unión en estos momentos para remar todos juntos a por el objetivo: "Exacto, al final nosotros tenemos una plantilla que tiene muchos jugadores de muchos países, entonces si hacemos eso hace que el grupo esté más unido y que nosotros seamos una familia".

