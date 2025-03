Manu Carreño explota contra los Del Nido: "Que se vayan al recreo con estas peleas de patio de colegio. Es de vergüenza ajena"

La guerra padre e hijo de los Del Nido ha vuelto a ser tendencia en el Sevilla. En la última junta de accionistas del Sevilla CF, que aconteció este jueves, se votó en contra de la solicitud de José María del Nido Benavente de cesar al actual Consejo de Administración de la entidad, su hijo, José María del Nido Carrasco. Ayer, Manu Carreño, director del programa 'El Larguero', habló en la cadena SER sobre lo que está ocurriendo con el club sevillano y no se mordió ni un poco la lengua.

El poder del actual presidente José María del Nido Carrasco en el club de Nervión queda reforzado tras la junta de accionistas y deja en evidencia al expresidente, que fracasa nuevamente en su intento de derrotar a su primogénito. Es ya la cuarta Junta celebrada en un año, convocada de nuevo a petición del expresidente del Sevilla y reuniendo en la sala al 88,76% del capital social.

Entre los con cinco puntos en el orden del día, se situaba el cese de todos los miembros de Consejo de Administración y el de designación de nuevos integrantes. 53.334 acciones votaron en contra del cese del presidente del Sevilla, mientras que 15.387 títulos lo hicieron a favor. Los gritos de "fuera, fuera" y los de "dimisión, dimisión" hacia los actuales dirigentes fueron constantes.

El momento más tenso llegó cuando el expresidente se dirigió a su hijo a marcharse. “Te digo una cosa, José María. ¿No te da vergüenza el espectáculo que estás dando? Tienes al 99% de la afición en contra. No eres tú el responsable. La gente tiene que saber que la familia Carrión, Alés y Guijarro te sostienen”.

Manu Carreño se cansa de los Del Nido

"Es muy aburrido. Más allá de los que jalean a unos y a otros la mayoría de sevillistas se avergüenzan de todo esto y lo que quieren es que haya un rumbo, un buen entrenador, una buena plantilla, unos buenos jugadores y unos buenos resultados. Y estas peleas de patio de colegio, al recreo, que se vayan al recreo", decía el periodista de la SER

Manu Carreño ha sido contundente y ha añadido que están dado vergüenza ajena por esta guerra que no beneficia al Sevilla: "Que jueguen entre ellos, que se tiren piedrecitas, que se tiren arena a los ojos... ¡Pero que miren por el Sevilla, porque no están mirando por el Sevilla! Están mirando por ellos y mientras tanto el Sevilla es el que sale perdiendo. Y no se dan cuenta, hacen el ridículo. Es de vergüenza ajena, de verdad".

Para concluir ha querido mandar un mensaje al sevillismo: "El Sevilla y el sevillismo no merecen lo que están viviendo en estos momentos".