Lukebakio se une a las siete bajas del Sevilla a tres días de Girona

El Sevilla Fútbol Club entrenó este miércoles en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios en la segunda sesión semanal para preparar el tercer partido de la temporada en Girona, un rival que llega en muy mal momento de forma tras encajar cinco en La Cerámica y dando la sensación de un resultado corto.

Será en Montilivi un duelo de dos necesitados entre los de Matías Almeyda y los de Míchel, sin puntos en la tabla clasificatoria y con la imperiosa necesitad de empezar a sumar y a coger una dinámica positiva.

No lo tendrá fácil 'El Pelado' al frente del banquillo nervionense, contando con múltiples bajas para viajar en la tercera jornada y con el mismo problema de las inscripciones, hasta que haya ventas, para poder tener a su disposición a los nuevos fichajes.

Ocho bajas para Girona

Matías Almeyda ve cada día cómo la enfermería del Sevilla tiene más integrantes en vez de ir sumando efectivos a una plantilla claramente mermada y con pocos jugadores del primer equipo sanos e inscritos.

A las bajas conocidas de Djibril Sow, Adnan Januzaj, Stanis Idumbo, Joan Jordán y Ramón Martínez, se han unido Dodi Lukebakio, Akor Adams y Rubén Vargas.

La entidad nervionense informó que la ausencia del suizo se debe a gestión de cargas tras terminar cansado en su vuelta tras lesión contra el Getafe, y el belga en ese trabajo de gimnasio del martes no participó tras finalizar el partido con molestias. Pasó pruebas el martes y se confirma que sufre un edema en el sóleo de la pierna derecha, siendo baja para Girona. Respecto al nigeriano, se desconoce qué le ocurre.

Además, el futuro de Lukebakio, que sería un duro golpe a los planes deportivos, es ahora mismo una de las posibles soluciones que baraja Antonio Cordón en Nervión para poder inscribir a los nuevos fichajes, con el plan salida estancado por completo.

Álvaro Fernández, apartado al margen

A la espera de inscribir a Odysseas Vlachodimos para que compita el puesto con Orjan Nyland, el otro que tampoco tiene ficha y que parece que no la tendrá es Álvaro Fernández, cuya salida al Deportivo de La Coruña estuvo cerca pero no se concretó. Se le busca destino y por ello el riojano entrena al margen del grupo.