Lukebakio cae lesionado ante los rumores de su salida: "Vamos a ver"

El Ramón Sánchez-Pizjuán fue el escenario de una nueva derrota del Sevilla Fútbol Club, que aún no ha logrado puntuar en las dos primeras jornadas de LaLiga y que dejó una imagen muy preocupante contra el Getafe. La afición empezó a mostrar impaciencia, especialmente ante la falta de inscripciones y fichajes y movimientos en el mercado recordando un día más al palco la necesidad de tomar decisiones y protestando por la alarmante gestión.

Si ante el Athletic Club en San Mamés la versión del equipo en la segunda mitad fue competitiva, ante los de Bordalás reinó el caos táctico y el nerviosismo además de la falta de nivel en algunas demarcaciones. La reciente salida del central Loïc Badé ha debilitado más a una zaga que ya mostraba señales de fragilidad.

Lukebakio cae lesionado ante los rumores de su salida

En aquel estreno liguero anotó Dodi Lukebakio el 1-2 para reducir distancias y apuntaba a que su inicio del campeonato iba a ser positivo para un Sevilla con pocos jugadores diferenciales, pero el extremo belga encendió las alarmas al sufrir molestias en su pierna derecha ya durante el primer tiempo, generando preocupación tanto en el cuerpo técnico como en la grada. Su actuación fue seguida de cerca por Geoffrey Moncada, secretario técnico del Milan, quien acudió al estadio para observarlo, en medio de rumores de un posible interés del club italiano.

Lukebakio abandonó el campo con un vendaje visible y este martes acudió al Centro Médico Arduán para someterse a pruebas médicas. Las imágenes de Zona Mixta lo muestran con una leve cojera, y aunque el jugador se mostró optimista sobre su disponibilidad para el próximo encuentro ante el Girona, no dio garantías y dejó en el aire su futuro en el club: "Vamos a ver", declaró.

La posible baja de Lukebakio supone un doble revés: deportivo y económico. Su salida podría ser clave para aliviar la situación financiera del club, pero una lesión complicaría cualquier operación. Con el cierre del mercado a la vuelta de la esquina, la dirección deportiva, encabezada por Antonio Cordón, tiene trabajo por delante. Mientras tanto, el Sevilla sigue sin rumbo claro, y la temporada amenaza con hacerse muy larga si no se toman decisiones urgentes.

Juanlu espera al Napoli mientras aparece el Milan

En la segunda mitad empezó a ser más visible la cojera de Lukebakio, acabando el partido casi sin participar y muy lejos de su mejor nivel. Ahora, como apunta Marca, no sólo el Milan observa al belga, ya que también tendría a Juanlu en su hoja de ruta si Alejandro Jiménez -otro lateral pretendido por el Sevilla- sale al Como 1907 de Cesc, habiéndose reunido con los rossoneri en el Sánchez-Pizjuán durante este martes.

Todo ello tras dilatarse la negociación con el Napoli, apuntando incluso desde algunos medios italianos que los partenopeos se habrían retirado de la puja por Juanlu.

Fuentes cercanas a la operación aseguran a El Correo de Andalucía que aún sigue vigente la posibilidad de llegar al Napoli, equipo que tiene muy cerca ya a Hojlund para retomar los contactos con más fuerza por el quinteño, con un acuerdo que rondaría los 16-17 millones de euros, cifras en las que se han movido los napolitanos casi todo el mercado y que consideran las óptimas para cerrar la operación. Quedan escasos días de mercado y el Sevilla necesita ventas para inscribir al menos a los fichajes y ver qué hace con los que regresan de cesión como Jordán, Iheanacho o Ferllo.