Lopetegui no quiere hablar de su destitución: "No se regalan 170 partidos..."

Julen Lopetegui afronta mañana frente al Borussia Dortmund su último partido como entrenador del Sevilla. Pero el técnico vasco no ha querido pronunciarse al respecto: "Por respeto a mi principal responsabilidad, no voy a emitir mi opción sobre lo que ha sucedido en estos últimos meses. Prefiero guardármelo y afrontar el partido de mañana con la máxima de las energías. Durante 169 partidos es lo que hemos hecho. No se regalan 170 partidos de casualidad en un club como el Sevilla, hay que ganar mucho, lo hemos hecho y no voy a cambiar mi discurso ni mi responsabilidad porque tengo que estar a la altura de las exigencias de este club y de nuestra afición", declaró.

Lopetegui no quiso profundizar en su futuro: "Mañana jugamos un partido de Champions, tremendamente exigente, una guerra y a la guerra no se va con excusas ni con melancolía. Les intento transmitir carácter y confianza, por eso hablaba de la responsabilidad. No voy a moverme de lo que he hecho desde que llegué aquí. Trataremos de revertir la situación trabajando y dando lo mejor de nosotros mismos", afirmó.

Ni siquiera dijo nada cuando se le preguntó si se sentía defraudado: "Me reitero. No voy a emitir una opción de todo esto porque tengo el foco puesto en un partido de Champions. Nos ha costado sangre, sudor y lágrimas clasificarnos el año pasado", respondió. "Las situaciones son las que son y uno tiene que dar la mejor respuesta de uno mismo. Puedo parecer aburrido pero uno es responsable de lo que uno controla, a mis futbolistas, mi equipo y tratar de preparar lo mejor posible el partido de mañana".

El técnico aseguró que mantiene un gran respeto por la afición sevillista: "Lo que lleva haciendo excepto en la pandemia. El respeto hay que ganárselo y creo que nos ganamos el respeto de la afición, y la forma de mantenerlo es dar lo máximo de nosotros mismos, dejarnos la piel. La afición es soberana y es por la que el fútbol tiene sentido. Esta afición hay que sentirla, entenderla, quererla y respetarla".

Aseguró que tanto él como el equipo están absolutamente concentrados: "Con la cabeza puesta en un partido grande, ilusionante, con un rival importante, un partido Champions, grande sin ninguna duda. Nos hemos ganado el derecho a jugar, a pelear, y el grupo está con esa mentalidad, esa ilusión y ese foco puesto en lo único que realmente para nosotros es importante, que es jugar un partido de Champions, dar alegría a nuestra afición y para eso tenemos que estar concentrados".