Lesión Akor Adams: comunicado médico, qué tiene y cuántos partidos se perderá con el Sevilla

El octavo jugador del Sevilla Fútbol Club que ha estado ausente esta mañana en el entrenamiento de Matías Almeyda ha sido Akor Adams, que no se ha vestido de corto por una lesión muscular, complicando todavía más los planes del técnico argentino para la visita a Montilivi de este próximo fin de semana.

Tras las pruebas que se ha realizado el nigeriano este miércoles, el problema muscular que tiene lo tendrá en el dique seco como mínimo para las dos próximas semanas. Los compañeros de Canal Sur Radio hablaban de que incluso podría ser de mayor duración el tiempo estimado del delantero sevillista, cuya lesión es la tercera desde que lo fichara Víctor Orta en invierno.

Comunicado médico de Akor Adams, qué tiene y cuántos partidos se perderá

A la espera de conocer el parte médico oficial que emita el Sevilla Fútbol Club sobre Akor Adams, los problemas musculares que ha presentado tras las pertinentes pruebas médicas esta mañana hacen indicar que será baja para el duelo contra el Girona de este sábado 30 de agosto y que podría llegar justo al regreso tras el parón internacional de septiembre en el encuentro ante el Elche el 12 de septiembre en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Comunicado médico de Lukebakio, qué tiene y cuántos partidos se perderá

Sin hacer comunicado al uso, el Sevilla FC informó el pasado martes de la primera sesión de recuperación semanal tras perder contra el Getafe y en dicha pieza aclaró la baja de Dodi Lukebakio: "La primera plantilla sevillista completó en la tarde de este martes una sesión de recuperación tras el encuentro de anoche ante el Getafe en Nervión. En ella, los titulares ante el conjunto azulón trabajaron en el gimnasio, mientras que el resto del plantel saltó al terreno de juego para comenzar a preparar el encuentro del próximo sábado en Montilivi ante el Girona FC. Eso sí, en ese trabajo de gimnasio no participó Dodi Lukebakio, que finalizó el partido con molestias y que sufre un edema en el sóleo de la pierna derecha. En lo positivo, Idumbo saltó ya avanzada la sesión para realizar trabajo de campo en solitario. Este miércoles, nueva cita en este caso matinal en la carretera de Utrera, como ocurrirá también el jueves y el viernes, día en el que la expedición se desplazará a tierras gerundenses".

De momento, el belga será baja para el partido de este sábado entre Girona y Sevilla y está por ver cuándo podrá estar a las órdenes de Matías Almeyda, todo a la espera de que su futuro no lo emplace a otro destino durante este verano antes de que se cierre el mercado de fichajes.