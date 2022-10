Lamela: “Cuando mejor estábamos nos metieron un gol”

"Jugamos ante un rival que ante el mínimo error te penaliza y es lo que paso hoy", lamentó el sevillista El argentino admitió que no tienen mucho tiempo para aclimatarse a la nueva filosofía de Jorge Sampaoli

El argentino Erik Lamela, atacante del Sevilla y autor del único tanto de su equipo en la derrota 3-1 en el Santiago Bernabéu, consideró que el segundo tanto del Real Madrid llegó en su “mejor” momento y les hizo daño.

“Este partido es muy difícil. Jugamos ante un rival que ante el mínimo error te penaliza y es lo que paso hoy. En el momento que mejor estábamos nos metieron un gol y se descolocó el partido”, dijo en Movistar+.

“El fútbol es así. Cuando marcas y te sientes bien en el campo todo se hace más fácil. Tuvimos momentos de buen juego, pero no fue suficiente”, completó. Un Lamela que no quiso culpar a las bajas en defensa de su equipo: “Todos los jugadores están preparados para jugar. Acá confiamos en toda la plantilla y no es excusa”, declaró.

Por último, el argentino apuntó que no tienen mucho tiempo para aclimatarse a la nueva filosofía del argentino Jorge Sampaoli. “Estamos en un cambio de dinámica con el cambio de entrenador, estamos adaptándonos a las nuevas ideas. La realidad es que no tenemos mucho tiempo y hay que conseguir resultados”, concluyó.