Kike Salas, la noticia positiva del Sevilla en el entreno de este jueves

El Sevilla Fútbol Club se ejercitó esta mañana en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios con una novedad de cara a medirse al Fútbol Club Barcelona el próximo domingo, duelo en el que los de Matías Almeyda quieren sumar sus primeros tres puntos en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante un complicadísimo conjunto de Hansi Flick, que llegará tras perder en Montjuic ante el PSG por 1-2.

Para el encuentro dominical, 'El Pelado' podrá contar con Kike Salas, que no fue convocado a Vallecas por problemas físicos que ahora sí le permiten ejercitarse junto a sus compañeros a tres días del duelo con los azulgranas.

Dos bajas y optimismo con Januzaj

El pasado miércoles comunicó el Sevilla que "tras el entrenamiento de recuperación del martes, la primera plantilla del Sevilla FC trabajó en sesión matinal el miércoles para empezar a entrar de lleno en la preparación del choque ante el FC Barcelona de este domingo en Nervión. El técnico, Matías Almeyda, no pudo contar con Adnan Januzaj, ausente debido a que sufre un esguince lateral en su tobillo izquierdo. Además, tanto Alfon como Kike Salas realizaron trabajo específico dentro de su plan de recuperación". El moronero ha estado sin problemas este jueves y Alfon y Nianzou son las bajas seguras frente al Barça.

Esa ausencia del belga hay que tomarla de momento como una incógnita frente al FC Barcelona, ya que no se descarta que pudiera entrar en la lista. Ante el Rayo Vallecano tuvo buenos minutos en la derecha cuando entró en la segunda mitad y parece que es uno de los jugadores a los que Almeyda ha conseguido meter en la película.

Almeyda defendió a Januzaj tras Vallecas

"Participó bien, a que tocó la hizo bien. Es un jugador inteligente, un jugador que ha jugado a un nivel muy alto. Y que es verdad que hace un tiempo que por ahí lo han tenido como demasiado afuera, ¿no? Y la gente y sobre todo los futbolistas pierden confianza. Y es como todo, si te dan confianza vas a dar más y hay que llevarlo. Y muchas veces encajonamos a X jugador y no sabemos realmente cuál es el motivo. Entonces nosotros, desde que yo llegué, él ha mostrado que quiere estar. Él ha mostrado una parte que la tengo que remarcar siempre. Me gusta como está como todos los compañeros".

Uno de los que habló en el Sevilla sobre cómo frenar a Lamine Yamal y al Fútbol Club Barcelona fue Gabriel Suazo. El chileno cada vez está más adaptado a la dinámica grupal y se ha ganado el puesto de titular en el carril zurdo de la defensa de cinco de Matías Almeyda.

Cómo plantea el partido contra el Barça Almeyda según Suazo

"Matías lo va a plantear de la mejor forma y él es el más capacitado para saber cómo plantear cada partido, pero estoy convencido y seguro que nosotros vamos a ir con nuestro estilo de juego que hemos tratado de llevar a cabo en cada partido. En cada partido es distinto, cada partido podemos presionar de una forma distinta, saltar con algún con otro jugador. Cada partido es completamente diferente porque Matías lo plantea así y él estudia con su cuerpo técnico cómo contrarrestar la fortaleza del rival y cómo nosotros poder implementar todas nuestras fortalezas que tenemos y hacerle daño al equipo rival. Entonces, él estudia y se prepara al máximo para cada partido para poder afrontarlo de la mejor forma. Así que yo confío plenamente en lo que él tiene pensado para este partido y lo que iremos trabajando a lo largo de esta semana para poder ganar el partido".

Marcaje a Lamine Yamal

"Sí, bueno, no tan sólo Lamine, que es un tremendo jugador y todos lo sabemos la calidad de jugador que es, el Barcelona en general, uno se tiene que preocupar por el equipo en general. Obviamente uno ve a jugadores individualmente y eso está claro, porque equipos como Barcelona tienen jugadores individualmente extraordinarios, como también nosotros. Pero el equipo en general es un equipo muy fuerte, que juega muy bien al fútbol, que tiene su idea muy clara ya desde la temporada anterior que lo ha mostrado y lo sigue mostrando esta temporada. Entonces nosotros tenemos que enfocarnos para eso y nos estamos preparando para el Barcelona, no tan sólo para un jugador en especial, sinceramente. Y en eso estamos trabajando para el fin de semana poder ganar el partido, por más complicado y difícil que sea, que el rival es un tremendo rival, lo tenemos clarísimo. Pero nosotros en casa queremos conseguir los tres puntos, como sea, y eso es lo que estamos trabajando para poder contrarrestar la fortaleza Barcelona y para poder también hacerle daño y con nuestra fortaleza poder ganar el partido", concluyó Suazo sobre su marca a Yamal.

Vía: El Correo de Andalucía