Fútbol
Joaquín Caparrós, diagnosticado de cáncer de colon
El presidente de honor del Sevilla FC ya se encuentra bajo tratamiento médico, según ha informado el club andaluz
Joaquín Caparrós atraviesa un momento delicado de salud. El Sevilla FC ha informado este viernes de que su presidente de honor ha sido diagnosticado de cáncer de colon y que ya se encuentra sometido al correspondiente tratamiento médico.
El club hispalense ha querido trasladar públicamente “su máximo apoyo y cariño” a una de las figuras más queridas y respetadas de la historia reciente de la entidad. Caparrós, exentrenador sevillista y actual presidente de honor, cuenta con el respaldo de sus familiares, amigos y de todo el sevillismo en esta nueva etapa.
Figura clave en la historia reciente del club
Caparrós es una figura clave en la historia moderna del Sevilla FC. Su trabajo en el banquillo marcó una etapa fundamental para el crecimiento deportivo del club y para la consolidación de una generación de futbolistas que ayudó a impulsar al Sevilla hacia la élite.
No es la primera vez que Caparrós hace frente a una enfermedad grave. En abril de 2019, el técnico utrerano ya anunció que padecía leucemia crónica, una dolencia que entonces explicó que estaba controlada y que no le impedía continuar con su vida ni con su actividad profesional.
Ahora, el exentrenador sevillista inicia un nuevo tratamiento tras el diagnóstico de cáncer de colon.
El Sevilla ha apelado al carácter de una de las figuras más queridas de su historia reciente para desearle una pronta recuperación. “Joaquín tirará de su casta y coraje habituales”, ha señalado el club en su comunicado, antes de cerrar con un mensaje cargado de sentimiento: “¡Nunca te rindas, Joaquín!”.
Desde el club se le desea una pronta recuperación en un momento en el que todo el sevillismo se ha unido alrededor de su presidente de honor. El Sevilla ha destacado también el carácter luchador de Caparrós, apelando a la “casta y coraje habituales” del técnico utrerano para afrontar la enfermedad. El mensaje del club concluye con una frase cargada de sentimiento: “¡Nunca te rindas, Joaquín!”.
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