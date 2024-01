Jesús Navas: "No puede ser que un partido se vaya así..."

El Sevilla está en la cuerda floja. La durísima derrota ante el Alavés en casa evidencia, aún con más fuerza, el dramático momento que vive el equipo esta temporada.

El capitán, Jesús Navas, lamentó la derrota ante un Alavés que también atravesaba una crisis de resultados y fue claro: "No nos pueden hacer tanto daño a balón parado y eso es falta de concentración".

Atendió a los micrófonos de DAZN e insistió en que "hay que aplicarse, no se pueden ir los partidos así" y añadió que "el equipo ha salido muy bien, muy fuerte y, de esa manera, no se puede perder un partido".

"No se pueden cometer esos errores que se pagan caro. Que te hagan daño de esa forma no puede pasar", no dejó de lamentar el internacional sevillista, quien reconoció "duelen las derrotas".