Las imprecisiones y la falta de ideas del Sevilla condenan su estreno en Nervión (1-2)

Volvió el fútbol al Ramón Sánchez-Pizjuán en esta segunda jornada del campeonato nacional con un duelo entre Sevilla Fútbol Club y Getafe Club de Fútbol que contó en los prolegómenos sobre el césped de Nervión con la presencia de Loïc Badé, ya traspasado al Bayer Leverkusen, que acudió a ver a sus antiguos compañeros y saludó a la que hasta ahora ha sido su afición.

Además del galo, aclamado por los 36,697 espectadores (104 visitantes) sevillistas cuando salió al centro a recoger su camiseta de leyenda por los 93 partidos jugados, el verdadero protagonista en un día tan especial como hoy, 25 de agosto, no es otro que Antonio Puerta, cumpliéndose 18 años de aquel trágico partido ante los azulones. "Puerta presente", reza el lema en la grada baja de Gol Sur.

Ocasiones repartidas para Sevilla y Getafe en el inicio con llegadas de los azulones en los primeros compases que no terminaron y dos de peligro de los de Almeyda en una acción personal de Lukebakio que se quedó sin rematador y en una incorporación al área de Juanlu que se perdió por el lateral de la meta de Soria.

El Getafe se adelanta y el Sevilla de parte en dos líneas

Tuvo ritmo el comienzo del choque en Nervión y al cuarto de hora el primero en golpear a la red y romper el empate fue el cuadro de José Bordalás. Una acción que comenzó con Mario Martín superando a Gudelj con mucha facilidad en la derecha y que concluyó con centro atrás de Adrián Liso que terminó en córner. Lo botó Luis Milla y el propio Liso chutó con muy poca oposición desde la frontal encontrando el talón de Akor Adams para desviar lo justo el disparo raso y que Nyland no pudiera hacer nada.

Se enrocó el conjunto azulón con ventaja en el marcador y dejó a los de Almeyda tener protagonismo con el balón y mandar, buscando sorprender al espacio con la velocidad de Uche.

La falta de inscripciones en el medio fue condicionando en demasía a los pupilos del técnico argentino, con dos líneas partidas antes de la media hora y con ausencia de jugadores en el centro, viniendo Vargas a recibir con Gudelj incrustado entre centrales y Agoumé cerca de Akor Adams.

Un caos táctico y una propuesta condicionada que fue aprovechando el Getafe para robar cada vez más alto en las indecisiones a la hora de salir jugando de los nervionenses.

Almeyda aprovecha el cooling break para espabilar al Sevilla

La pausa de hidratación, la tercera, ya que los azulones pararon el partido las veces que quisieron, sirvió para que la grada estallara contra Del Nido Carrasco al grito unánime de 'Junior vete ya' y 'Directiva Dimisión'. Almeyda lo aprovechó para hablar con los suyos y corregir en cierta manera un once condicionado y falto de calidad en varias demarcaciones.

Uno de los más concentrados del Sevilla, Andrés Castrín, fue el que con envíos largos más ocasiones empezó. Así llegaría una de las más claras en un centro de Lukebakio en el que se estorbaron Akor y Agoumé en el remate.

El tiempo para refrescarse le sirvió al conjunto nervionense para ganar en ideas y en contundencia y empezar a inquietar los dominios de Soria. Un balón largo en un centro potente de Juanlu Sánchez lo cabeceó en el 45' a la red José Ángel Carmona. Los dos con una situación contractual que podría cambiar, autores el primer gol en Nervión del Sevilla para equiparar la balanza antes del paso por vestuarios.

Justo antes de que Isidro Díaz de Mera diera por concluida la primera mitad todavía habría tiempo para una nueva triple ocasión clarísima del Getafe. Liso disparó con la zurda potente, Mario Martín lo intentó a bocajarro ante Nyland y Uche falló en el tercer intento.

La segunda parte empezó con el mismo guion de la primera, un Sevilla buscando al Getafe pero con los azulones anotando primero. Gudelj salió con el balón jugado de aquella manera, Luis Milla robó y asistió para que Adrián Liso, autor del 0-1, hiciera el 1-2 en una buena definición al primer palo de Nyland.

El Sevilla aprieta al Getafe pero apenas crea peligro

La réplica sevillista fue de Castrín en un cabezazo a la salida de una falta de Lukebakio. Antes de la hora de partido, Rubén Vargas, inscrito de última hora, le dejó su lugar a Peque. Mismos protagonistas se encontraron instantes después pero Soria pudo atrapar sin aparente complejidad.

El nerviosismo y las imprecisiones se apoderaron nuevamente del equipo nervionense y el tercero se barruntó por los dominios del noruego tras una acción sin aparente trascendencia que terminó en un despeje de Carmona con fuego amigo que tuvo que desbaratar Nyland.

Además de los peligrosos cabeceos de Andrés Castrín, el más destacado del Sevilla, rozó el 2-2 Isaac Romero en un golpeo desde la frontal que desvío David Soria a la cepa del palo. Almeyda iba tocando piezas, con Isaac por Ejuke y Peque minutos atrás por Vargas para buscar refrescar un ataque en el que su hombre gol, Dodi Lukebakio, estuvo alejado de sus mejores tardes del fútbol.

Marcaría Akor Adams, en fuera de juego, cuando el partido se encaminaba a su final, con Juanlu ya fuera del mismo por Pedrosa en un Sevilla con muy pocas ideas, llevando el balón a los costados para generar cerca del área rival, todo ello ante la ausencia de mediocentros con Gudelj hundido y Agoumé muy perdido. Peque, también tuvo su opción en el 87' en un disparo cruzado que no halló portería.

El largo descuento en el Ramón Sánchez-Pizjuán no se tradujo en llegadas consistentes de los dirigidos por Matías Almeyda, muy desubicados en un duelo en el que los de Bordalás, bien posicionados y con las ideas claras se llevaron los tres puntos de Nervión para situarse con seis en la tabla en dos encuentros, con los mismos o más problemas con las inscripciones.

Ni esa excusa de las inscripciones sirve hoy para un equipo muy necesitado de nuevas caras y que con lo que tiene disponible a día de hoy no parece que vaya a estar alejado de los puestos bajos. Una semana para arreglar al Sevilla tiene la dirección deportiva de Antonio Cordón.