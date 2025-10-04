Hansi Flick avisa: "El Sevilla juega de manera agresiva, tiene un estilo propio y una buena afición"

El entrenador del Fútbol Club Barcelona, Hansi Flick, ha comparecido ante los medios en la previa de medirse al Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda en el Ramón Sánchez-Pizjuán avisando y poniendo en alerta a sus jugadores sobre el nivel del actual conjunto blanquirrojo, cada vez con más sello de su técnico pero que aún no conoce la victoria en casa.

Ante ello, el alemán ha manifestado que "el Sevilla es un rival que conocemos muy bien, juega de manera agresiva, tiene un estilo propio y una buena afición, será difícil conseguir los tres puntos".

Flick se centra en el Sevilla

"El Sevilla es un equipo muy intenso y con un estilo agresivo. Seguro que será un partido duro. Conocemos bien al rival, tiene un estilo propio y una buena afición detrás. Será difícil. Volvemos a la Liga y el partido del Sevilla es muy importante para nosotros. Queremos llevarnos los tres puntos. Todo el mundo está triste tras la derrota. Hay que ser más listos e inteligentes. Hay que aprender de todo y lo haremos".

Hansi Flick aclara el estado de Lamine Yamal, baja para el partido

"Lamine se ha sentido bien, pero no se trata de esto, siempre que existieran dudas sobre su mejor nivel, no habría jugado de inicio ante el PSG. Hemos hablado y está mucho mejor de lo que estaba, pero no está bien del todo. Le hemos dicho cómo te podemos apoyar, todo el mundo sabe de su calidad y es responsabilidad mía darle la carga de minutos adecuada", afirmaba el técnico culé, que valorará su evolución "con balón y sin balón, al defender, a veces ocurre, si no están al cien por cien se centran en los puntos fuertes, con el balón es increíble, pero también necesitamos la otra parte, que es defender. Lamine es muy inteligente, listo, sabe cómo robar el balón y al cien por cien lo puede hacer, gestionar bien los minutos, si no puede gestionarlo, jugará menos de los 90 minutos, lo vamos a gestionar".

Respecto a la vuelta del internacional español no quiso hablar de plazos: "Este tipo de lesiones no son fáciles, es una lesión muscular que conocemos bien y nos sabemos si estará dos, tres o cuatro semanas baja. No sé si estará para el clásico, hay que esperar y gestionar la carga de minutos, entrena con el equipo de recuperación y próximas semanas estará con ello. Paso a paso".

Entierra el problema de Yamal con Luis de la Fuente

Arrastra desde hace un mes y medio un problema en el pubis Lamine Yamal, pero eso no impidió que lo citara Luis de la Fuente. En la comparecencia de este sábado ha querido Hansi Flick explicar todo con detalle y enterrar el problema: "Esta situación ya se produjo después del último parón de selecciones, quiero proteger a mi jugador, apoyarle y de esto se trata. Es agua pasada, para mí es cosa del pasado, no pienso negativamente sobre la situación, eso pasa en el mundo del fútbol, lo he visto desde el otro lado, no es fácil para todos, debo proteger al jugador, quizá dije algo con una fuerza fuera de lo habitual, pero hay que gestionar la situación siempre así".

"No me arrepiento, quería proteger a mis jugadores, era una manera de decir stop, para mí fue el modo adecuado de reaccionar, pero es agua pasada, ahora debemos centrarnos en lo que viene. Puede ser una historia lo que diga yo o de la Fuente, pero lo que queremos es pensar en lo próximo", concluyó Flick sobre Luis de la Fuente queriendo abandonar el tema y dejando claro que "el cansancio forma parte de la vida de los futbolistas, juegan con las selecciones, hay que gestionarlo entre todos, también con las federaciones. Es importante para cualquier jugador ir con la selección nacional, está muy bien que sea así, lo gestionamos con la carga en los entrenamientos, hacemos todo lo que es posible", finalizó Hansi Flick en la previa del duelo contra el Sevilla Fútbol Club.

Vía: El Correo de Andalucía