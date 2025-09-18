Guido Bonini tira de físico en el inicio de la cuarta sesión semanal del Sevilla FC

El Sevilla Fútbol Club continúa su preparación con la vista puesta en sus próximos compromisos oficiales, y este jueves 18 de septiembre ha completado una nueva sesión de entrenamiento en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, marcada por la normalidad y el buen ritmo de trabajo.

La jornada transcurrió sin mayores novedades con un penúltimo entrenamiento ya centrado en ultimar los detalles antes de volar a Vitoria para medirse al Deportivo Alavés.

Guido Bonini dirige la sesión

Una de las novedades más visibles del entrenamiento de hoy fue el rol protagonista de Guido Bonini, preparador físico de confianza de Almeyda, quien asumió el liderazgo durante la primera parte de la sesión. Bonini dirigió con intensidad en el bloque inicial de ejercicios, centrado principalmente en aspectos físicos, como la activación muscular, trabajos de fuerza preventiva y ejercicios de coordinación y velocidad.

El de Buenos Aires, que ya acompañó a Almeyda en sus anteriores etapas como entrenador, ha asumido un papel relevante dentro del cuerpo técnico sevillista, y esta mañana volvió a dejar claro su peso en la planificación de las cargas de trabajo ocupándose de una tarea en la que delega por completo y confía 'El Pelado' como ya manifestó en anteriores comparecencias: "Hace 14 años que trabajo con Guido y es el único del staff que está conmigo desde el primer día, lo conozco a la perfección y me gusta trabajar con él y todo trabajo que hace se trabaja en conjunto y está habilitado para hacerlo. Cumple una función muy grande en mi trabajo. Sé todo lo que hace porque le doy libertad para que lo haga porque yo no soy preparador físico y va de la mano con el trabajo".

Almeyda en un rondito mientras manda Bonini

Por su parte, Matías Almeyda observó con atención el desarrollo de las tareas físicas antes de tomar el relevo en la parte táctica del entrenamiento mientras también se divertía con el resto de su cuerpo técnico, Daniel Vega, Javi Martínez y Erik Lamela entre otros, en un pequeño rondito.

Sin novedades en la sesión

En cuanto al recuento de altas y bajas, Matías Almeyda tiene a 24 jugadores de la primera plantilla a su disposición además de Andrés Castrín y Manu Bueno, ambos del filial nervionense. Joan Jordán entrena en solitario en los campos anexos al igual que lo ha hecho a lo largo de toda la semana. La vuelta del centrocampista de Regencós está prevista para el mes de octubre.

