Guerra abierta en el Sevilla con Pimienta

No están siendo los mejores días para la relación entre García Pimienta y el Sevilla. El técnico barcelonés alzó la voz en la rueda de prensa previa al partido contra el FC Barcelona por las limitaciones de su plantilla tras el mercado invernal, aunque sus quejas fueron rápidamente replicadas por la dirección deportiva negando su versión. Sin tiempo para lamentarse tras la dolorosa derrota contra los azulgrana, parece que las primeras grietas entre técnico y club ya han empezado a aparecer...

El mercado de invierno ha traído conclusiones encontradas en el sevillismo. Por una parte, las llegadas de Rubén Vargas y Akor Adams -jugadores por los que el club ha invertido cerca de 8 millones de euros- suponen un alivio para el ataque hispalense que se refuerza con atacantes de notable nivel. Por la otra, es evidente que la plantilla sigue teniendo grandes carencias en muchas posiciones como ha recordado García Pimienta en alguna ocasión.

Unas exigencias que no se cumplieron

El técnico barcelonés insistió durante el mercado invernal en incorporar a un lateral izquierdo y un medio creativo, aunque sus súplicas no fueron escuchadas por la plana mayor de la dirección deportiva hispalense. En la previa del partido contra el FC Barcelona, Pimienta fue claro al respecto del mercado: "Mi responsabilidad es la de entrenar al equipo y que los jugadores rindan; no soy el responsable de firmar jugadores, soy el responsable de comunicar qué jugadores necesito. Me hubiese gustado tener al lateral izquierdo, más alguna posición en el centro del campo. Lo he transmitido al club pero no es mi responsabilidad. Tenemos una plantilla muy corta", se sinceró. Por si fuese poco, García Pimienta llegó a bromear con la posible salida de Juanlu al Galatasaray turco: "No sé nada de la oferta de Juanlu, pero espero que se quede. Si no, tendré que jugar yo”, reconocía el barcelonés.

Estamos satisfechos con la plantilla y tenemos recursos para competir, lo que tenemos que hacer es utilizar bien esos recursos Gabi Ruiz — Segundo al mando en la dirección deportiva del Sevilla FC

Como era de esperar, las quejas del técnico sevillista no sentaron nada bien a la dirección deportiva. Por medio de Gabi Ruiz, segundo al mando en la dirección deportiva, el club hizo pública su opinión respecto a las palabras del entrenador: "Nosotros pensamos que la plantilla está bien. A lo mejor, nominalmente, no hay dos jugadores por puesto, pero el plantel tiene recursos para las distintas posiciones. Y por supuesto contamos con el filial", explicó. “Nosotros estamos contentos. En enero hemos incorporado a dos buenos jugadores. Hemos sido de hecho de los equipos más activos en el mercado de invierno, así que estamos satisfechos con la plantilla y tenemos recursos para competir, lo que tenemos que hacer es utilizar bien esos recursos", valoraba el segundo de Orta en un claro dardo a Pimienta.

Es evidente que las versiones en la capital andaluza son distintas entre entrenador y dirección deportiva. A pesar de que el técnico barcelonés matizó a posterior sus palabras elogiando el nivel de sus jugadores, lo cierto es que Pimienta acudirá a Valladolid con apenas 17 jugadores del primer equipo... en el mejor de los casos. Sin tiempo para lamentarse, los hispalenses buscarán los tres puntos en Pucela contra el colista para acercarse a posiciones europeas tras la derrota contra el FC Barcelona en el Sánchez-Pizjuán.