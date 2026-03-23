Otro golpe para el Sevilla: la grave lesión de Patrick Mercado pone en jaque su fichaje

El Sevilla FC no levanta cabeza. En un lunes especialmente convulso en Nervión, marcado por la destitución de Matías Almeyda, el club recibió otro duro golpe, esta vez relacionado con la planificación deportiva. La grave lesión de Patrick Mercado amenaza con truncar una de las apuestas de la directiva hispalense que tenía encarriladas de cara al próximo curso.

El joven centrocampista ecuatoriano, de 22 años y una de las grandes promesas de Independiente del Valle, sufrió una lesión de gravedad en su rodilla derecha durante el encuentro ante Técnico Universitario. Las pruebas médicas confirmaron los peores presagios: rotura del ligamento cruzado anterior junto con afectación del menisco medial. Un diagnóstico que lo mantendrá varios meses fuera de los terrenos de juego y que, salvo sorpresa, le hará perderse lo que resta de 2026.

La acción se produjo en los primeros compases del partido. Apenas corría el minuto 9 cuando Mercado, en una jugada individual, saltó para zafarse de su marcador y cayó de manera aparatosa. Su gesto al tocar el suelo lo decía todo: dolor, preocupación y la sensación de que algo serio había ocurrido.

Más allá del impacto deportivo inmediato, la lesión tiene consecuencias directas en su futuro. Mercado tenía previsto disputar su primer Mundial con la selección de Ecuador este verano, una oportunidad que ahora se esfuma. Pero también queda en el aire su llegada al Sevilla.

A finales de febrero, el club andaluz había alcanzado un principio de acuerdo para hacerse con sus derechos federativos, a la espera de formalizar la operación en el próximo mercado. Sin embargo, este contratiempo cambia por completo el escenario. En una entidad condicionada por el fair-play financiero y con urgencias deportivas -peleando por evitar el descenso-, asumir el riesgo de incorporar a un futbolista lesionado de larga duración parece ahora mismo una decisión poco probable.

Incluso en el caso de que la operación siguiera adelante, Mercado no podría incorporarse en igualdad de condiciones, perdiéndose toda la pretemporada. Un contexto que invita a pensar en una ruptura del acuerdo o, al menos, en una renegociación profunda.

En definitiva, otro problema más para un Sevilla que vive días agitados. Sin entrenador, con el descenso acechando y ahora con dudas en el mercado, el club hispalense sigue sumando obstáculos en un momento de absoluta crisis institucional.