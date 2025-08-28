Girona FC - Sevilla FC: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Sevilla Fútbol Club jugará este sábado 30 de agosto la tercera jornada de LaLiga EA Sports en Montilivi ante el Girona de Míchel, un duelo de necesitados con dos conjuntos que todavía no han sumado puntos que han desprendido sensaciones muy poco halagüeñas en el último encuentro ante Getafe y Villarreal, respectivamente.

Los de Matías Almeyda pueden viajar a Gerona hasta con 7 bajas, dos de ellas muy recientes e importantes como Dodi Lukebakio y Akor Adams, puesto que Rubén Vargas que comenzó la semana con gestión de cargas en el gimnasio va a poder entrar en la citación.

Cada día que transcurre en el Sevilla merma aún más al técnico argentino en las alineaciones por las lesiones recientes del belga y del nigeriano, pero ya tiene a esta hora novedades positivas por Gabriel Suazo y Alfon, que aparecen inscritos en LaLiga y se espera que Odysseas Vlachodimos pueda ser el siguiente en sumarse.

Lukebakio y Adams, bajas sensibles para Girona

Confirmó el Sevilla que Dodi Lukebakio sufre un edema en el sóleo de su pierna derecha, lesión ocurrida durante el partido contra el Getafe en el que se le vio renqueante desde el inicio. Con su participación descartada para Montilivi, lo que queda por ver con el de Asse es su futuro como el de Rubén Vargas o cualquiera por el que llegue una oferta en estos días finales.

Tampoco estará en un encuentro importante para revertir la dinámica y la imagen ofrecida en el Sánchez-Pizjuán el nigeriano Akor Adams. Una nueva lesión muscular, la tercera desde que llegó, le impedirá estar a las órdenes de Matías Almeyda hasta el parón internacional, por lo que Isaac Romero será titular salvo sorpresa.

Novedades en Montilivi

Contando con las dos nuevas caras, Gabriel Suazo y Alfon González, que apuntan a la titularidad en el flanco izquierdo de la defensa y el ataque, el once de Matías Almeyda podría estar conformado con Orjan Nyland en portería si la inscripción del griego no llega a tiempo, Juanlu, Castrín, Kike Salas y Suazo en defensa, con Gudelj y Agoumé en el medio y con Ejuke, Vargas (si no prospera el acuerdo con el Villarreal), Alfon e Isaac en ataque.

Horario del partido entre el Girona FC y el Sevilla FC

El conjunto de Matías Almeyda viajará hasta Gerona para enfrentarse a los de Míchel en la jornada 3 de LaLiga EA Sports en un duelo de necesitados entre Girona y Sevilla este sábado 30 de agosto a partir de las 19:30 horas en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

Dónde ver por televisión el Girona FC - Sevilla FC

El encuentro entre el Girona Fútbol Club de Míchel y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda , correspondiente a la jornada 3 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.