Gigot gana fuerza en el duelo con Diego Carlos para reforzar la defensa del Sevilla

El Sevilla FC sigue trabajando a contrarreloj en los últimos días de mercado para afinar la plantilla. Tras la llegada de Azpilicueta en la mañana de este viernes, el conjunto blanquirrojo sigue pensando en reforzar la zaga con fichajes contrastados que le den veteranía y experiencia.

El pelado Almeyda ha reconocido en la rueda de prensa previa al partido del Girona que el pamplonés de 36 años ya "ha superado el reconocimiento médico" y lo "calificó como "un líder", además de valorar su polivalencia al jugar en diferentes posiciones en la la zona defensiva.

La prioridad es un central

Tal y como venimos contando durante todo el mercado de fichajes, el Sevilla FC tiene su mira puesta en agentes libres y jugadores que lleguen cedidos de otros clubes. Con esas características, ha entrado en las últimas horas un futbolista que encaja perfectamente con lo que busca la entidad nervionense: Samuel Gigot.

Este central, nacido en Avignon (Francia) y de 31 años, milita en la Lazio y tiene una gran experiencia en la Ligue 1, la Serie A y la Premier rusa. Según ha adelantado Mateo Moretto y ha podido confirmar El Correo de Andalucía, el Sevilla FC tiene entre sus informes de scouting a este defensa francés que encajaría con las pretensiones del club. Se trataría de una cesión con opción de compra que aportaría veteranía, buen juego aéreo, agresividad y rápido al corte. Esa contundencia le vendría de perlas a la defensa sevillista.

Diego Carlos, un posible regreso a Nervión

Otro futbolista que está entre los informes se trata de Diego Carlos. Tal y como informó Marca en la jornada de ayer, el brasileño podría llegar a cedido desde el Fenerbahçe que acaba de ser eliminado en la previa de Champions. Se trata de una operación complementaria a la llegada de César Azpilicueta y que vendría a reforzar una defensa que cuenta con muchos jugadores jóvenes. Los informes realizados sobre el zaguero brasileño han gustado pero siembran ciertas dudas sus lesiones en las últimas temporadas, según ha podido saber El Correo de Andalucía.

A pesar de ello, el carioca tiene contrato hasta 2028 y le encantaría vivir una segunda etapa en Nervión tras vivir uno de sus mejores momentos de su trayectoria deportiva y conquistar una Europa League en el conjunto de Lopetegui.