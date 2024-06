García Pimienta, el último inquilino del 'banquillo eléctrico' del Sevilla

El reto de García Pimienta en el Sevilla no es fácil. El club hispalense se encuentra inmerso en un drama deportivo e institucional del que no hay ningún tipo de hoja de ruta. De esta manera, durante los dos últimos años, los entrenadores han sido 'rifados' en el banquillo del Sánchez Pizjuán, por lo que mantenerse en un proyecto a largo plazo no se prevé una tarea sencilla para el técnico barcelonés.

Todo empezó con la destitución de Lopetegui. El técnico vasco se marchó del Sevilla después de haber conquistado la Europa League en la temporada 2019-20, pero sus malos resultados en LaLiga hicieron que la dirección deportiva, capitaneada por Monchi, apostara por su destitución. Desde esa marcha, han pasado en dos años por el banquillo de Nervión un total de cinco entrenadores. Una estadística que explica el mal rendimiento del Sevilla en competición doméstica.

Tras la marcha de Lopetegui, el elegido fue alguien que ya estuvo años anteriores en la casa sevillista. Sampaoli fue el encargado de sustituir al de Asteasu y las cosas no mejoraron. Dejó club hispalense tan solo cinco meses después de aterrizar. Llegaba con el cometido de revitalizar a una plantilla que no encontraba el buen juego, pero terminó empeorando los números de su antecesor.

Jorge Sampaoli gesticula durante el partido de la Europa League entre el Fenerbahçe y el Sevilla / AFP

Mendilibar, Diego Alonso...

El relevo del chileno fue nada más y nada menos que José Luis Mendilibar. La temporada aún no había terminado y el técnico vasco firmó por lo que restaba de temporada. Terminó esa fatídica temporada salvando al Sevilla de no descender a la categoría del fútbol español y ganando la Europa League, pero la poca confianza de la dirección deportiva en él y el mal arranque de la pasada temporada desencadenaron su destitución. Una decisión que, vista con perspectiva, no fue acertada.

Su sucesor fue Diego Alonso, pero el técnico uruguayo realizó unos números paupérrimos. Alonso se despidió del Sevilla sin ser capaz de celebrar una victoria en LaLiga ni en Champions.

Diego Alonso, durante el Sevilla-Getafe. / EFE

Sánchez Flores mejoró, pero no lo suficiente

En una situación tan delicada, Victor Orta y Del Nido JR optaron por la experiencia de Quique Sánchez Flores. El técnico madrileño mejoró considerablemente los números de Diego Alonso logrando la salvación. Hasta que, recientemente, la dirección deportiva optó por no renovar al técnico madrileño e incorporar a García Pimienta.

El técnico barcelonés, tras lograr grandes temporadas en Gran Canaria logrando un ascenso y una salvación con la UD Las Palmas, se incorpora a un banquillo en el que mantenerse durante un largo tiempo no es tarea fácil.