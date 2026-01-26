Five Eleven Capital, el grupo inversor del argentino Martín Ink que pujó por el Espanyol

El grupo inversor Five Eleven Capital, con sede en Madrid y liderado por el empresario argentino Martín Ink, ha saltado a la palestra después de que, de la mano del futbolista Sergio Ramos, haya alcanzado un preacuerdo para negociar la compra del Sevilla.

Se trata de un consorcio fundado en enero de 2024 cuya aspiración es imitar el modelo de multipropiedad de clubes de fútbol que ha ganado terreno en Europa y en otros países y que ya trató el pasado año de entrar en LaLiga a través del Espanyol, aunque finalmente no cuajó la operación.

Al estilo del grupo que controla el Manchester City, el propósito de Five Eleven Capital es que cada uno de sus clubes actúe de forma autónoma, pero interconectados con el fin de entablar sinergias y filosofías de trabajo.

Presencia en Europa

“Un ecosistema empresarial centrado en el fútbol”, es la tarjeta de presentación en su web de la sociedad financiera, que también ofrece a los futbolistas “segundas oportunidades” con las que puedan “reestructurar sus carreras”.

Su filosofía es fomentar la colaboración de sus clubes y empresas y aspirar a ser “una fuerza transformadora en el futuro del fútbol”. Five Eleven Capital tiene su principal foco en el mercado de España, Portugal y Brasil, donde intentó la compra del Juventude el pasado año.

También llegó a Hungría, donde adquirió el pasado año una participación del diez por ciento de las acciones del club húngaro Debrecen, de Primera División, que, según la prensa de este país, revendió a final del pasado ejercicio.

Al frente del 'holding' futbolístico está Ink, su fundador, nacido en 1974 y quien atesora una dilatada trayectoria en la compraventa de empresas. En su faceta de emprendedor, fue, con su compatriota Marcelo Ordás, el artífice del proyecto ‘Legends’, la compañía que alumbró el mayor museo dedicado al fútbol, que abrió sus puertas en la Puerta del Sol de Madrid en junio de 2023.

Hincha de la Albiceleste

Ink es un acérrimo aficionado al fútbol, en especial, de la selección de Argentina, de la que se enamoró con cuatro años cuando se proclamó por primera vez campeona del mundo en 1978. En sus redes sociales, hace gala de su pasión por la Albiceleste al posar con su camiseta en varias fotografías, con motivo del Mundial de Catar de 2022, la Copa América de 2025 o tras la Finalísima ante Italia en 2022.

“Quiero agradecer a esta selección, a nuestro gran capitán, Leo Messi, por todos los momentos que nos reglaron y por ser tan íntegros en todo. Mucho orgullo de ser contemporáneo de esta selección que, sin duda, es gran parte de la historia de la cultura Argentina”, sostiene el empresario.

Tortarolo y Boixasa, sus socios

Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Argentina de la Empresa (UADE), Ink dedicó sus estudios de postgrado a especializarse en el área de fusiones y adquisiciones en la Universidad Austral. Como mano derecha, cuenta con su compatriota Andrés Tortarolo, cofundador de Five Eleven Capital y director de Ingresos.

Tortarolo es el CEO de Vanquish Sportainment, una agencia con sede en Madrid que gestiona los derechos de imagen de futbolistas, entre ellos, el argentino Enzo Fernández y el ecuatoriano Moisés Caicedo, ambos del Chelsea.

El otro pilar de Five Eleven Capital es Marc Boixasa, su director de Fútbol, un barcelonés que ha trabajado con clubes como el Manchester City, donde fue uno de los principales colaboradores de su entrenador, Pep Guardiola, como jefe de operaciones.

Boixasa saltó luego al otro club inglés, el Burnley, donde conoció a su presidente, el estadounidense Alan Pace, propietario del Espanyol. El ejecutivo catalán sustituyó como cerebro futbolístico a Antonio Cordón, quien se incorporó al Sevilla en junio de 2025 como director deportivo, lo que abrió un puente entre el club hispalense y el fondo inversor que ahora parece haber llegado a buen puerto.