Fernando revela su calvario: "Han sido días muy duros"

Fernando Reges ha explicado en una entrevista a Estadio Deportivo, que estuvo enfermo y que no pudo dar lo mejor de sí mismo El centrocampista brasileño cree que el Sevilla debería de buscar un recambio para él

Fernando Reges ha empezado la temporada con un rendimiento muy bajo a lo que estamos acostumbrados a verle. Y es que ahora, en una entrevista a Estadio Deportivo ha revelado que sufrió "una enfermedad muy grande" y que pasó unos "días muy complicados, muy duros". Aunque él intentaba darlo todo en el campo, el estado de salud no se lo permitía y afirma que no podía "competir al cien por cien".

El centrocampista brasileño sufrió una lesión de tobillo el pasado invierno, y se achacaba a eso el mal inicio de temporada del jugador. Tras confirmar que ha sufrido una enfermedad, el futbolista quiere dejar atrás esa mala situación y se ha mostrado con ganas de seguir en el terreno de juego: "ahora hay que pensar hacia adelante, empezar a poner las cosas en la línea entre todos, tanto los jugadores como el club”.

Fernando Reges se encuentra "muy bien, sin problemas ninguno" y con mucha ilusión de volver a estar "al cien por cien". Aun así, cree que el conjunto hispalense debería buscar algún sustituto: "El Sevilla debe buscar un recambio para mí porque tengo 35 años, pero lo que ha pasado no ha sido cuestión de la edad".

El brasileño ha explicado que el club blanquirrojo no ha tenido su mejor inicio de temporada, pero que no hay excusa: "Yo creo que el Sevilla no empezó bien la temporada, en general. Yo tampoco, pero no hay excusa”. Reges ha disputado en LaLiga seis encuentros repartidos en 495 minutos, y un partido de Champions League divididos en 90 minutos.