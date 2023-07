Fernando, resignado, asume las marchas de Bono y En-Nesyri

La situación económica del Sevilla obligará a desprenderse de varios futbolistas importantes El jugador brasileño se muestra al lado del club, "si el club tiene problemas y tiene que vender, no hay otra, hay que vender".

El desfase económico que ha sufrido el Sevilla en los últimos tiempos, traerá consecuencias en la plantilla del curso que está a punto de empezar. Mendilibar tendrá que confirmarse con la salida más que provable de su portero titular, Bono y su delantero 'estrella' En-Nesyri. Pese a estar clasificados para la Champions League, después de ganar la Europa League, el Sevilla tiene problemas de 'Fair Play' y habrá salidas que no gustarán al aficionado sevillista.

En declaraciones a 'PTV' Fernando ha asumido la marcha de dos de las figuras más importantes del equipo. “Cuando el club necesita, es lo que hay que hacer. Sabemos que son jugadores con mucha calidad, que nos ayudan bastante, que aportan siempre, pero si el club tiene problemas y tiene que vender, no hay otra, hay que vender. Nosotros nos quedamos un poco tristes si se van, pero creemos que el Sevilla va a contratar a otros jugadores con potencial para ayudarnos".

Fernando no descarta salir del Sevilla a sus 35 años

Fernando no descarta salir del Sevilla a sus 35 años

El jugador ha sido notícia en los últimos días por una supuesta oferta de Arabia Saudí. Ha desmentido que tuviera una oferta pero no ha rechazado una posible salida si es que le llega una propuesta atractiva. "Claro que es un fútbol que viene con muchas cosas, con mucho dinero, pero conmigo no pasó nada. Si viene algo así vamos a mirar y vamos a pensar pero mientras esté aquí tengo contrato, estoy contento y vamos a pensar en el Sevilla. Si viene otra cosa pensamos en otra cosa pero mientras estamos aquí estoy muy contento y muy feliz, y pensamos en lo que tenemos que hacer aquí mientras estemos. Aquí tenemos un año de contrato, estoy muy contento en el Sevilla, en la ciudad, que es espectacular. Entonces vamos a pensar en el Sevilla y en hacer las cosas bien". Fernando preferiere no hablar de supuestos y centrarse en una nueva temporada, su tercera en Nervión.