Fábio Cardoso: "Almeyda nos transmite las ideas muy claras de cómo queremos jugar"

En el municipio portugués de Águeda, en el distrito de Aveiro, nació Fábio Rafael Rodrigues Cardoso (19 de abril de 1994), uno de los fichajes del Sevilla Fútbol Club en este mercado de verano que ha llegado libre desde el FC Porto, con quien le quedaba un año de vinculación. Ahora, una vez empieza a aclimatarse al calor de Sevilla, algo "parecido" según él al que vivió en Emiratos Árabes Unidos la pasada campaña, repasa su trayectoria en El Correo de Andalucía en una charla centrada en conocer al jugador y en la que deja claro que cuando lo llamó el conjunto nervionense frenó las opciones que tenía de seguir por Oriente Medio.

Desde bien pequeño comenzó a jugar al fútbol en su pueblo, siendo su tío su entrenador y confesando que "jugaba más adelante", de delantero centro, y que en su recuerdo siempre permanece aquella etapa en la que le encantaba jugar. Reconoce el zaguero luso que cuando puede siempre vuelve: "Mi familia vive toda allá".

Aquel chico que jugaba en Águeda hacía pruebas en Altura, al sur de Portugal, lugar en el que tanto el Sporting CP como el SL Benfica lo vieron, decidiendo unirse a las 'Águilas': "En Altura hacía muchos entrenamientos de captación, acabé por ser elegido por Benfica y Sporting, fui a entrenar a los dos, pero en Altura lo que me cautivó más fue el Benfica", comenta Cardoso.

Fábio Cardoso recuerda su paso por la cantera del Benfica y su ascenso en Portugal

El defensa portugués del Sevilla desarrolló gran parte de su infancia en la cantera del club lisboeta, coincidiendo con una gran generación de jugadores como Jan Oblak, Nélson Semedo, João Cancelo, André Gomes o Bernardo Silva, entre otros. Hélder Cristóvão y Bruno Lage, dos de los entrenadores que lo fueron formando en dicha etapa. "Sigo siendo amigos de la mayoría, con otros he perdido un poco el contacto, pero les tengo mucho cariño. Podría referenciar a todos (entrenadores), fueron muy buenos", reconoce Fábio Cardoso, que se hizo muy amigo de João Cancelo y que destaca por encima del resto a Bernardo Silva.

Todo ello lo fue moldeando como defensor, llegándole la oportunidad de jugar en el Paços Ferreira de la Primeira Liga cuando estaba en el filial del Benfica: "Tuve a un gran entrenador, Paulo Fonseca, vi la oportunidad y sentí que era el paso cierto porque me iba a dar experiencia en la élite de Portugal que no tenía y tuve un año y medio muy bueno".

Del Paços saltó al Vitória Setúbal y de ahí le llegó la opción de ir al fútbol escocés, al Glasgow Rangers. Allí estaba otro gran defensor portugués, Bruno Alves, figura clave en su adaptación: "Surgió la oportunidad y estaba Bruno, un central de referencia en Portugal, con una Eurocopa y que jugó a alto nivel, y creía que era el lugar para seguir creciendo y salir de mi zona de confort.

Santa Clara: una vuelta a la Primeira Liga hasta llegar al FC Porto

La experiencia en Escocia que inició con buen pie se fue complicando con el paso de la temporada y surgió la opción de volver a Portugal, recalando en el Santa Clara: "El Rangers pasaba por un periodo de adaptación complicado y sentí que necesitaba volver a ganar autoestima, confianza y nada mejor que volver a casa, y cuando tomamos esa opción, Santa Clara apareció y fue increíble. La verdad es que para un equipo que había ascendido a la primera división, se movió muy bien en el mercado, los proyectos me agradaron bastante y fueron tres años increíbles".

En Santa Clara, Fábio Cardoso se asentó como titular jugando más de 30 partidos por temporada, dando el salto al FC Porto y compartiendo posición con Chancel Mbemba, Pepe e Iván Marcano, jugando con cada uno una temporada, pero para el de Águeda "Pepe es una referencia por todo lo que ha ganado". "Fueron años increíbles, conseguimos ganar la Primeira Liga con el récord histórico de puntos de la competición y también ganamos la Copa y lo hicimos bien en las competiciones europeas".

Fábio Cardoso comenta su año cedido en el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos "Estuve tres años en el Porto, hubo muchos cambios de presidencia, entrenadores y jugadores y, por supuesto, financieramente era mejor (EAU). Fue una experiencia diferente que muchos amigos y compañeros habían tenido y les estaba gustando. Sentí que era la oportunidad. Es un fútbol diferente, no te voy a decir que el fútbol es tan competitivo como es acá, en Europa, pero la verdad es que no es como las personas piensan, hay mucha calidad, los equipos se preparan cada vez mejor, claro que los partidos no son tan intensos, un poquito por causa del calor, muchas veces entrenábamos por la noche. El calor era muy complicado, pero se están adaptando y siguen creciendo".

"Estaba mirando para un club de Oriente Medio, pero cuando te llama el Sevilla no puedes decir que no"

A finales del pasado mes de agosto, Fábio Cardoso, ya desvinculado del FC Porto, firmó por tres temporadas con el Sevilla Fútbol Club como agente libre, pero el zaguero confiesa cómo fue su llegada: "No te voy a mentir, la verdad es que estaba mirando para un club de Medio Oriente, estaba analizando lo que iba llegando, pero cuando te llama el Sevilla no puedes decir que no, es un gran club con una historia increíble, y para mí estoy muy encantado, fui muy bien recibido, y ahora me toca trabajar para ayudar al equipo lo mejor que pueda".

En su primera charla con Matías Almeyda, el defensa admite que le gustó mucho: "Me habló muy directo, muy frontal y me pidió que diera lo mejor de mí, trabajar y que vamos a tener a muchas personas, inclusive Matías, que nos van a ayudar para el entrenamiento, cuando me toque jugar, sentarme en el banquillo, para estar con el equipo y es esa la energía que se siente acá. Pienso que Matías nos está mostrando un camino, nosotros creemos en Matías y pienso que estamos siguiendo la dirección cierta".

Listo para debutar

Después de hacer una pretemporada en este parón internacional, Fábio Cardoso se siente listo para debutar: "Claro que sí, he trabajado para ello, ahora las opciones las elige Matías y las voy a respetar siempre porque creo mucho en él y voy a trabajar todos los días, partidos y entrenamientos dando todo porque sentimos que estamos en el camino correcto y vamos todos juntos adelantes como la familia que somos".

Además de estrenarse como blanquirrojo tiene ganas Cardoso de jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán: "Es una afición increíble, nos lleva adelante y la sentimos después de conceder dos goles en un partido que para mí estábamos jugando muy bien, pero es fútbol y pasa. Me quedo con la forma en la que nos llevaron adelante y después del empate de Peque siguieron alentándonos y nosotros fuimos con ellos. Así tiene que ser, todos juntos porque estamos en el camino cierto".

Con el primero que convivió Fábio Cardoso fue con Batista Mendy, que llegó a la misma vez que él y lo conoció antes de entrenar, pero reconoce que sabía de algunos como Nemanja y Ody (Vlachodimos): "El grupo es muy bueno, una familia, es un grupo con mucha calidad, no solo como futbolistas, como personas".

Dos que tiran del vestuario son los más veteranos, Alexis Sánchez y César Azpilicueta: "Voy a hablar de esos dos porque la verdad es que jugaron y ganaron mucho en el futbol, que Alexis tiene 36, si no me equivoco, y la alegría con la que viene a entrenar todos los días contagia. Cada uno a su manera nos está apoyando adelante y eso es lo más importante, observar cada uno lo mejor que puede dar para el grupo", admite el luso, que al entrar en si prefiere jugar con cuatro o cinco atrás no se moja y sí aclara que es "independiente porque Matías nos transmite una idea muy clara de todos los procesos y más importante que jugar con cuatro o cinco son las ideas de cómo queremos jugar y eso siempre es de la misma manera y la entendemos muy bien. El año pasado jugué con tres y en el Porto casi siempre con dos, me siento bien de las dos maneras".

Tu mejor amigo es João Cancelo, al mejor jugador que has visto en la cantera del SL Benfica, Bernardo Silva, y ¿quién es tu ídolo?

"A mí me gustaba mucho Ricardo Carvalho, pero meto a Pepe al mismo nivel, porque con Ricardo Carvalho no me tocó jugar y convivir con él como jugador, me gustaba mucho verlo, pero con Pepe lo mismo nivel, porque Ricardo Carvalho no me tocó jugar y convivir con él como jugador, lo gustaba mucho de ver, pero con Pepe además de verlo tuve la oportunidad de convivir con él y ver por qué ganó tanto".

Vía: El Correo de Andalucía