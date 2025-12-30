¡El exsevillista Lucas Ocampos sufre una parálisis facial!

La odisea que está sufriendo Lucas Ocampos desde su marcha del Sevilla no se la desearía nadie ni a su peor enemigo. El futbolista argentino vive en un sinfín de contratiempos desde que llegara a Monterrey en 2024 y, en esta ocasión, se reveló que sufre una parálisis facial por la que deberá estar en cama con reposo absoluto.

El Clausura 2026 de la Liga MX está a punto de comenzar. Lo hará el próximo 11 de enero para Rayados, que recibirá en casa a Toluca sin una de sus principales armas ofensivas. "El Club de Futbol Monterrey informa que el jugador Lucas Ocampos presentó una parálisis facial de hemicara izquierda, de probable etiología viral. El futbolista fue valorado por un especialista para normar la conducta terapéutica", explica el parte médico ofrecido por el club.

El tiempo de baja para el ex del Sevilla será de al menos dos semanas, pues "estará en reposo durante 7 días y posteriormente se valorará su evolución clínica para determinar su integración a los trabajos grupales de pretemporada", concluía la entidad mexicana en el texto publicado en sus redes sociales.

Lucas Ocampos sufre una parálisis facial / INSTAGRAM

Una caída en monopatín

Este nuevo contratiempo se suma a otras lesiones surrealistas que ha sufrido el argentino desde que abandonara Nervión en 2024 para probar fortuna en México. La más reciente y quizás la que le ha provocado ahora la parálisis facial tuvo lugar hace tan solo un par de meses, cuando el extremo se fracturó la muñeca y sufrió un traumatismo facial.

Ocampos se toma con humor su lesión en la cara / RRSS

Sucedió después de ayudar a una de sus hijas durante una clase de equitación en la que había sufrido un percance en forma de caída. Ocampos, montado en un monopatín con el objetivo de ayudarla, derrapó en una pendiente y cayó golpeándose con el asfalto.

"Enero será mejor". Un breve pero tajante mensaje en Instagram para trasladar optimismo a la afición de Monterrey, que ve como su gran referencia ofensiva junto a Berterame vuelve a caer lesionada. Ocampos, hasta el momento, había disputado 15 partidos esta temporada, con cinco goles y seis asistencias.