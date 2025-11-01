"En España pasan muchas cosas... es muy raro"

Julián Álvarez no falló desde los once metros y desatascó a un Atlético de Madrid que se vino arriba y solucionó rápidamente la papeleta ante un combativo Sevilla con dos chispazos de Almada y Griezmann. Hasta el tanto de 'La Araña', eso sí, el encuentro estuvo más bien parejo y Vlachodimos mantuvo a los hispalenses a flote con un par de paradas providenciales, pero la durísima entrada de Sow sobre Giménez cambió el devenir del partido.

Sobre esa acción se pronunció, precisamente, un Marcao muy crítico con la actuación arbitral: “Un poco enfadado con lo que ha pasado en la segunda parte. No sé, aquí en España pasan muchas cosas. Los árbitros, de verdad no sé. Antes de empezar la temporada, ellos hacen una charla, explican qué cambió y qué no cambió y luego, cuando llegan los partidos, es complicado. Si pita el penalti, tiene que pitar falta en el segundo gol”, manifestó a 'DAZN'.

“Es complicado. Nosotros tenemos que estar más juntos los jugadores, tenemos que hablar de los temas de árbitros, porque cada jornada pasan cosas que son muy raras. Si pita el penalti, tiene que pitar la falta del segundo gol del Atlético. A la mínima que toca es penalti, ellos tocan, nada, sigan… No sé. Estoy enfadado", prosiguió.

Al central se sumó su técnico, un Matías Almeyda que quería mantenerse firme con su promesa de no hablar de la labor de los árbitros y considera "un error" hacerlo: "El penalti, no lo revisé. ¿Para qué? Si está cobrado y hecho el gol ya no se puede hacer nada. Durante la semana hablaban de que éramos el equipo que habíamos hecho más penales y recibido más amarillas y me prometí no hablar de los árbitros. Si fue penalti que lo piten, pero que lo revisen. Estamos esperando las tarjetas azules para hacer algún reclamo", pronunció.

"La derrota de hoy no modifica nada. Esto es partido tras partido. Tratar de mejorar. El mensaje es trabajo y corregir y no cometer tantos errores. Con los futbolistas hablaré durante la semana. No perdimos por el penalti", zanjó.