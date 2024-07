El 'drama' del Sevilla en la defensa

El Sevilla tiene problemas en la defensa. Después de la salida de su gran líder, Sergio Ramos, García Pimienta solo cuenta actualmente con Kike Salas y Loïc Badé como únicos centrales puros de la plantilla que rinden a un nivel aceptable. A esta ecuación, que se sostiene con muchos interrogantes, hay que sumar al veterano Nemanja Gudelj, que 'baila' entre la posición de central y la de mediocentro, su sitio original.

Ante esta tesitura, el técnico español no tendrá otra alternativa que contar con Tanguy Nianzou, aunque despierta demasiadas dudas en Nervión. Su elevada ficha y la amortización pendiente de su fichaje complican en exceso su salida. Desde que llegó a Sevilla, como uno de los centrales más prometedores de Europa, Nianzou no ha hecho más que devaluarse y mostrar demasiados aspectos por pulir.

Savinho le amargó la noche a un Nianzou que sufrió mucho a la espalda / EFE

Si el fichaje del central francés de 22 años, que llegó al Sánchez Pizjuán el verano de 2022, procedente del Bayern de Múnich, a cambio de 16 millones de euros (ahora vale 3 'kilos), el de Marcao tampoco se salva. El central brasileño está siendo un agujero negro para el Sevilla, pasando más tiempo en la enfermeríaa que sobre el césped.

Marcao jugando contra el Mallorca / EFE

El Sevilla pagó 13 millones de euros al Galatasaray el verano de 2022 para hacerse con sus servicios y, dos temporadas después, el club le ha comunicado que no cuentan con él, instándole a buscar una salida. Sin embargo, una nueva lesión tras participar en los dos primeros amistosos de pretemporada complicada demasiado las cosas. Con tantos problemas físicos, pocos equipos querrán incorporarlo. Esta vez, sufre un edema en el cuádriceps derecho producido después de jugar únicamente 15 minutos contra el Al-Ittihad en el Trofeo Antonio Puerta, tal como informó el club.

'PARCHE' DE DIEGO CARLOS

En 2022, Julen Lopetegui necesitaba sí o sí a un central con la lesión de larga duración de Diego Carlos y eso empujó al Sevilla a cometer la operación, un tanto arriesgada. El tiempo ha dictado que, en efecto, está siendo una verdadera ruina. El problema no son sus prestaciones. De hecho, es uno de los zagueros más contundentes de la plantilla. Lo son sus constantes lesiones, que imposibilitan que el Sevilla encuentre un sitio donde colocarlo.

El central brasileño Diego Carlos, en un partido de Champions / EFE

Por el momento, no se sabe el tiempo que Marcao estará de baja. Aunque si hay algo claro, es que no disputará el amistoso del próximo miércoles contra el Granada. Desde que llegó al Sánchez Pizjuán, solo ha jugado 21 partidos (1.258 minutos). Sus agentes tratan de buscarle una salida rumbo a Turquía, donde tiene un buen cartel gracias a su buen papel en el Galatasaray. No será fácil.