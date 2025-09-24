Djibril Sow: "Con uno menos no puedes recibir un gol en un contragolpe"

Djibril Sow, centrocampista del Sevilla Fútbol Club, fue el goleador en la noche del martes en la derrota ante el Villarreal Club de Fútbol en un encuentro que pareció controlado por momentos en la segunda mitad y que se rompió tras la lesión de Tanguy Nianzou, quedando el conjunto de Matías Almeyda con diez jugadores sobre el campo al tener los cinco cambios realizados previamente.

Sobre las sustituciones habló el mediocentro suizo en DAZN, así como hizo una valoración de la derrota siendo contundente en algunas declaraciones y dejando claro que "con uno menos no puedes recibir un gol en un contragolpe", entendiendo que "hay veces que perdemos la cabeza" y que Almeyda "quiere siempre que presionemos, pero también tienes que vivir el partido".

Sow apunta que en igualdad se hubiera visto otro final

Manifestó Djibril Sow que entendía que 11 vs 11 el resultado hubiera sido diferente, que no se hubiera perdido contra el Villarreal: "Con once no hubiésemos perdido el partido. Ha sido mala suerte, no hemos merecido la derrota, en la segunda parte hemos hecho un partidazo. Tenemos que seguir, aprender de este tipo de partidos, porque creo que hemos hecho a veces las cosas sin cabeza, en esos momentos hay que seguir y tenemos que aprender".

"Es muy complicado cambiar el estilo durante el partido, porque nuestro fútbol con el míster es ir siempre adelante. Pero también con diez creo que hemos tenido oportunidades y eso es positivo".

Azpilicueta: "El fútbol es un juego de errores"

"Analizando el fútbol, es un juego de errores. Tenemos que aprender, nos duele, analizaremos y corregiremos. El tema es cometer menos errores. En frío, estábamos con uno menos, es una contra... da mucha rabia perder de esta manera", explicó Azpilicueta.

Azpilicueta en la línea de Sow

"Es una sensación agridulce, porque ha sido un gran esfuerzo por parte de todo el equipo. Veníamos de hacer un gran partido en Vitoria, no hemos arrancado de la mejor manera el partido pero nos hemos sabido reponer a esa situación. Un buen arranque de la segunda parte con gol incluido y, cuando estábamos con diez, nos han pillado ese contragolpe. "Hemos ajustado al final de la primera parte, hemos acabado mejor y en la segunda parte, hemos empezado muy bien, hemos metido ese gol y el equipo ha tenido esa fuerza. Sabíamos que teníamos que doblar esfuerzos, que teníamos que apoyarnos los unos a los otros. La verdad que hemos estado sólidos, no nos han creado muchas ocasiones hasta que ha llegado el gol en una transición".

Racha negativa en el Sánchez-Pizjuán

"No sé si pesa o no, pero esa es la realidad. Y creo que, para tener esa consistencia y esa confianza que puede dar al grupo, tenemos que ser más fuertes en casa y conseguir resultados, manifestó el defensa navarro, que terminó aclarando que él no tiene que juzgar su fichaje: "No me dedico a eso. Yo me dedico a trabajar el día a día y no pienso en nada más que en entrenar lo mejor posible, en cuidarme, en recuperar y en estar a disposición del entrenador", finalizó el defensor del Sevilla Fútbol Club ante los medios de comunicación en zona mixta.

