Djibril Sow es baja para el Sevilla - Getafe y Vargas aparece inscrito en LaLiga

Noticias positivas y negativas para el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda que esta noche en el Ramón Sánchez-Pizjuán jugará su primer partido como local en la temporada, en el que buscará ante un Getafe muy mermado como los nervionenses por las inscripciones, tres puntos que le sirvan para ir escalando en la tabla ante un rival, a priori, que podría luchar por objetivos similares a final de temporada.

A pesar del resultado en San Mamés, negativo por la derrota, la imagen que ofreció el conjunto dirigido por el de Azul en la segunda parte debe ser el camino a seguir en toda la campaña, con un Sevilla valiente y con personalidad que fue a buscar al Athletic y que consiguió empatarle a dos con un zarpazo de Lukebakio y un disparo colocado de Agoumé desde la frontal.

Tanto el belga como el francés serán titulares esta noche en Nervión, pero el que no podrá estar es Djibril Sow. El suizo, como informó Zona Mixta, sufre una lesión miofascial leve que lo dejará en el dique seco para el duelo contra los de José Bordalás. Rubén Vargas, ya figura en LaLiga y entrará en la convocatoria.

10 bajas por lesiones y no inscripciones

A esta hora de la tarde, la venta de Loïc Badé al Bayer Leverkusen ha permitido la inscripción de Rubén Vargas, quedando por inscribir a Iheanacho, Suazo, Alfon y Vlachodimos. Junto al suizo, que será baja por lesión, Ramón Martínez, Nianzou, Jordán, Januzaj e Idumbo completan la nómina de los ausentes por situaciones médicas además de los citados sin ficha.

Tampoco ha trascendido a esta hora la convocatoria oficial del Sevilla Fútbol Club.

Almeyda tendrá que retocar el once sin Sow y con la inscripción de Vargas

Una posible alineación probable del Sevilla Fútbol Club podría haber estado conformada por Orjan Nyland; Juanlu, Castrín, Kike Salas, Carmona; Gudelj, Agoumé, Sow; Lukebakio, Ejuke y Akor Adams. Ahora, sin el suizo por lesión, Matías Almeyda podría modificar su esquema con dos delanteros o con línea de cinco atrás como probó en pretemporada incorporando a Marcao, o bien echar mano de la cantera con Manu Bueno para mantener el 4-3-3. Rubén Vargas, también podría aparecer como mediapunta en un 4-2-3-1 tras aparecer inscrito en LaLiga.

Sin conocerse la convocatoria por parte del club, tampoco se puede saber si alguno más podría entrar inscrito de última hora o qué canteranos serán finalmente los que estén en la relación de jugadores para el importante partido de esta noche en Nervión contra el Getafe.