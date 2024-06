El difícil reto de García Pimienta en el Sevilla

Pimienta ya se encuentra en la capital andaluza para iniciar su nueva aventura en Nervión. El técnico barcelonés será presentado este miércoles en rueda de prensa e iniciará una nueva experiencia en Primera. El reto que tiene por delante el ex de Las Palmas es mayúsculo. Llega a un proyecto inestable y con un mar de dudas.

El banquillo del Sevilla no augura proyectos a largo plazo. Durante los últimos dos años, en el banquillo del Sánchez Pizjuán se han sentado hasta un total de cinco entrenadores: Julen Lopetegui, Jorge Sampaoli, José Luis Mendilibar, Diego Alonso, Quique Sánchez Flores y ahora, García Pimienta. El técnico barcelonés se convierte, de esta manera, en el sexto entrenador que se sentará en el banquillo del Sánchez - Pizjuán en los últimos dos años.

Una planificación deportiva compleja

Pese a incorporarse a uno de los clubes más grandes de LaLiga, la situación inestable que vive el club puede dificultar su trabajo. De esta manera, uno de los pilares fundamentales para obtener un buen rendimiento será la planificación deportiva. Pero no se augura un verano tranquilo el Sevilla. Se espera un mercado de verano en el que la plantilla padezca una gran revolución. Pero a veces, lo que puede parecer un defecto puede ser una virtud. El técnico barcelonés puede aprovechar las salidas que se esperan para exigir a los dirigentes unos jugadores que se adapten más a su estilo.

García Pimienta llegó a Sevilla y será presentado el miércoles / EFE

Buena cantera en Nervión

Si algo destaca García Pimienta es por su apuesta clara por la cantera. A lo largo de estos años, tras su etapa en la cantera del FC Barcelona y durante su paso por la UD Las Palmas, el barcelonés ha logrado trabajar codo con codo con los jugadores más jóvenes, haciendo que participen durante gran parte de la temporada. De esta manera, en Nervión, con sus problemas económicos, Pimienta tendrá la oportunidad de apostar y trabajar con los más jóvenes, como por ejemplo Kike Salas o Isaac Romero.

Isaac Romero celebrando un gol ante el Getafe / EFE

Rendimiento inmediato

Una de las grandes incógnitas que tiene Pimienta a su llegada a Sevilla es el tiempo de trabajo que se le permitirá para efectuar su estilo de juego. Llega a un equipo en el que los últimos años no ha apostado por el juego de posesión y el ex de Las Palmas necesitará tiempo para aplicar su método. Un tiempo que, como se ha visto en los últimos años, no tienen en Nervión. La cúpula sevillista no se caracteriza por su paciencia y Pimienta deberá conseguir resultados de inmediato para poder trabajar a largo plazo en el banquillo del Sánchez - Pizjuán.

El reto es mayúsculo y Pimienta desprende ilusión por su fichaje. Pero también inicia una aventura compleja, con gran incertidumbre y en un club en el que reina la improvisación.