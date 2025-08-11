Detenidos los responsables del acoso a la directiva del Sevilla FC
Trece usuarios de redes sociales han sido identificados por verter posteriormente amenazas en la red contra el presidente del club
El Correo
La Policía Nacional ha detenido a 2 personas en la ciudad de Sevilla, como presuntos autores de los delitos de desórdenes públicos y amenazas, por los violentos hechos que se desarrollaron al término del encuentro que enfrentó, la pasada campaña, al Sevilla FC y al Atlético de Madrid.
Operación Sopaipa
La investigación, desarrollada en el marco de la operación Sopaipa se inició tras los hechos ocurridos momentos posteriores a la finalización del citado partido en Sevilla el pasado mes de abril, al causar los mismos gran alarma social, ya que las imágenes grabadas por los medios de comunicación que cubrían el encuentro y viandantes que se encontraban en las inmediaciones, dieron muestra de la violenta situación que tuvieron que soportar los directivos del Sevilla FC al intentar abandonar las instalaciones del Ramón Sánchez Pizjuán.
Tras las gestiones de investigación pertinentes la Brigada Provincial de Información ha detenido a dos de los principales investigados por estos hechos y ha identificado a 13 usuarios de redes sociales, que en los días posteriores procedieron a verter en la red diferentes amenazas contra el presidente del club de futbol afectado.
Virales fueron los momentos de acoso sufridos por directivos del club que tuvieron que refugiarse a la carrera en el interior del estadio mientras les arrojaban objetos de todo tipo. En esos momentos de evasión, la masa de personas allí presente continuó la airada protesta y no dudaron en unirse para continuar con el hostil acoso.
- Horario, TV y canal del Barça - Como 1907 del Trofeu Joan Gamper
- La decisión final de Fermín sobre su futuro
- Hacienda regala 1.500 euros a los padres con hijos menores de 25 años que vivan en casa: cómo solicitarlo
- Jorge Rey pone fecha al final de la ola de calor en España y la llegada de lluvias: 'Hablamos de un cambio importante
- FC Barcelona - Como 1907, en directo: última hora del partido del Trofeu Joan Gamper en vivo
- Flick ya tiene sustituto para Iñigo Martínez
- La estrategia al límite del Barça para inscribir
- Puerta cerrada a Lewandowski