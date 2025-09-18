Deportivo Alavés - Sevilla FC: fecha, horario y dónde ver por televisión

El Sevilla Fútbol Club tendrá este sábado en Mendizorroza una nueva oportunidad para sumar tres puntos lejos del Ramón Sánchez-Pizjuán, donde aún no ha conseguido vencer esta temporada. Su próximo rival es el Deportivo Alavés, que llega al duelo con siete puntos de doce y situado en la zona noble de la tabla.

Para el partido, Matías Almeyda cuenta con toda la plantilla a su disposición a excepción de Joan Jordán, que trabaja al margen en solitario con los readaptadores del club. Por ello, se prevén cambios en Vitoria en un once muy renovado.

Momento para Vlachodimos, posible principal novedad en el once

El crédito a Orjan Nyland parece haberle caducado tras el mal encuentro que hizo contra el Elche, no siendo valiente en el 1-1 en la jugada previa que pasó por toda su área, y colocando mal la barrera del 1-2 en el tanto de Rafa Mir de falta directa que entró por su palo. Por ello, es el momento para que Odysseas Vlachodimos haga su debut con la elástica sevillista.

También se prevé que Alfon abandone el carril, suba arriba a la zona de tres delanteros por la izquierda, y en su lugar abajo entre Suazo. El resto de la defensa la puede mantener 'El Pelado', como a Batista Mendy y Agoumé en la medular. Con el manchego en la izquierda del tercio ofensivo e Isaac Romero ratificado por sus dos goles en dos jornadas consecutivas, el perfil diestro parece destinado a Rubén Vargas. Chidera Ejuke y Akor Adams ya están de vuelta pero aguardarán su turno en el banquillo.

Horario del partido entre el Deportivo Alavés y el Sevilla FC

El conjunto de Matías Almeyda viajará hasta Mendizorroza para medirse al Deportivo Alavés de Eduardo Coudet recibirá al Elche Club de Fútbol de Eder Sarabia en la jornada 4 de LaLiga EA Sports, en la que buscará una nueva victoria como en Montilivi tras empatar en Nervión ante el Elche. El partido será este sábado 20 de septiembre a partir de las 18:30 en el estadio de Mendizorroza, Vitoria.

Dónde ver por televisión el Deportivo Alavés - Sevilla FC

El encuentro entre el Deportivo Alavés de Eduardo Coudet y el Sevilla Fútbol Club de Matías Almeyda, correspondiente a la jornada 5 de LaLiga EA Sports, será retransmitido por DAZN LaLiga (diales 55 y 58 en Movistar y 113 en Orange) y LaLiga TV Bar (dial 300 en Movistar) en los establecimientos. Además, desde El Correo de Andalucía podrás seguir la narración en directo con el minuto a minuto.

Vía: El Correo de Andalucía