El debutante Alfon e Isaac Romero adelantan al Sevilla
El Correo
Sevilla
Un gol del debutante Alfon González da ventaja al descanso al Sevilla ante el Girona en el duelo de este sábado en Montilivi, entre dos equipos que no habían puntuado en las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports.
El cuadro de Matías Almeyda tuvo más ocasiones y encontró el gol en el minuto 30, tras una rápida transición culminada por Alfon que evidenció la debilidad defensiva del Girona
