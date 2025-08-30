Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Suscripción

sport

Directos

El debutante Alfon e Isaac Romero adelantan al Sevilla

GIRONA, 30/08/2025.- El delantero del Sevilla Alfonso González celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la tercera jornada de LaLiga que Girona FC y Sevilla FC disputan este sábado en el estadio Municipal de Montilivi. EFE/Siu Wu

GIRONA, 30/08/2025.- El delantero del Sevilla Alfonso González celebra el primer gol de su equipo durante el partido de la tercera jornada de LaLiga que Girona FC y Sevilla FC disputan este sábado en el estadio Municipal de Montilivi. EFE/Siu Wu / Siu Wu / EFE

El Correo

Sevilla

Un gol del debutante Alfon González da ventaja al descanso al Sevilla ante el Girona en el duelo de este sábado en Montilivi, entre dos equipos que no habían puntuado en las dos primeras jornadas de LaLiga EA Sports.

El cuadro de Matías Almeyda tuvo más ocasiones y encontró el gol en el minuto 30, tras una rápida transición culminada por Alfon que evidenció la debilidad defensiva del Girona

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas