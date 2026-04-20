Dan por cerrada la salida de Alexis Sánchez en Sevilla y su regreso a Sudamérica

A falta de siete jornadas para que termine la temporada, Alexis Sánchez ya analzia el panorama para definir el futuro de su carrera, la cual apunta a tener un final fuera del Sevilla.

Ya con 37 años, el delantero chileno llegó como agente libre al conjunto andaluz, donde ha colaborado con tres goles esta campaña en LaLiga, en la que el equipo no ha logrado levantar el vuelo y permanece en el puesto 16 de la clasificación -- librando por dos puntos la zona de descenso.

Pero su paso por el Sevilla ha permitido al exjugador del Barcelona demostrar que aún está en condición física para rendir, promediando 49 minutos por partido, a lo largo de los 22 que ha disputado.

Regreso a América

Su paso por Sevilla le habría dado un nuevo aire para alargar su carrera y quemar el combustible que queda en el tanque, incluso si fuera lejos del fútbol europeo.

En Chile, la prensa local ha desvelado que Sánchez no será renovado por el club blanquirrojo y marchará como agente libre en cuanto expire su contrato el próximo 30 de junio, aunque el retiro no estaría dentro de sus planes y volvería a Sudamérica para firmar los últimos capítulos de su carrera.

"Tiene claro que no va a seguir en el Sevilla. Tiene dos opciones para junio, una que era latente y se ha ido desinflando, pero se puede activar con su representación", informó la estación chilena, Radio Pauta, que aseguró que ambas ofertas son en el continente americano "y en Argentina no".

Uno de los tres goles de Sánchez esta temporada fue ante el Barcelona en LaLiga / EFE

Fin de la aventura europea

Después de grandes campañas con el Cobreloa y Colo-Colo en su natal Chile, 'El Niño Maravilla' dio el salto al fútbol europeo con el Udinense y después vivió grandes momentos en los mejores clubes del continente, vistiendo las camisetas del Barcelona, Arsenal, Manchester United, Inter de Milán y Marsella.

Noticias relacionadas

Después de cantar 197 goles en su paso por Europa y 17 títulos -- siete con el Barça, Alexis Sánchez estaría dispuesto a volver al continente americano y se espera que su decisión sea anunciada en las próximas dos semanas.