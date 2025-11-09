Dan 300 millones de euros por el Sevilla

La situación en Sevilla es complicada. Matías Almeyda ha logrado alejar al equipo de la zona sensible de la tabla combinando victorias que han reanimado a la afición -como el 4-1 contra el Barça- con derrotas difíciles de digerir. Sin embargo, la realidad es que el club hispalense está cada vez más lejos de la entidad dominadora a nivel europeo que fue hace escasos años. Y en el ámbito económico, el escenario es todavía más oscuro.

Según ha informado el club recientemente, la deuda que enfrenta es de poco menos de 100 millones de euros netos. Sin embargo, según recoge 'AS', la cifra podría superar los 200 millones de euros netos si se incluye el préstamo de CVC a través de LaLiga.

Los jugadores del Sevilla celebran el 1-0 durante el encuentro correspondiente a la jornada 12 de LaLiga entre Sevilla FC y CA Osasuna celebrado este sábado en el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. / EFE

Sea como fuere, el Sevilla acelera para cerrar la venta del club a principios de 2026. Para ello, los máximos accionistas deben llegar a un acuerdo, algo que fuentes cercanas al club aseguran que podría estar más cerca de lo esperado. Según estas mismas fuentes, se habrían recibido ofertas de más de 3.000 euros por acción, lo que situaría la tasación de la entidad en más de 300 millones de euros.

La 'Tercera Vía'

Los interesados en pagar tal cantidad serían varios fondos de inversión extranjeros, que pretenden tomar el control en Nervión de cara a 2027, asumiendo la elevada deuda del club. Por otro lado, existe la denominada 'Tercera Vía', liderada por los empresarios Antonio Lappí y Federico Quintero. Su oferta es inferior a los 3.000 euros por acción, pero garantiza que el club permanecería en manos de sevillistas y no de foráneos.

José María del Nido Carrasco durante la Junta General de Accionistas del equipo. / RAUL CARO / EFE

Actualmente, el presidente del club es Del Nido Carrasco, pero su padre, José María del Nido Benavente, posee un 30% de la entidad. Para que la operación se ejecute, es vital que se ponga de acuerdo con el resto de grandes accionistas: las familias Guijarro, Carrió, Alés y Castro. Lo que hace meses parecía imposible hoy parece mucho más factible.