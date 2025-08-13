Cordón: "Los jugadores van a ser finalmente inscritos, hasta el día 1 tenemos tiempo"

Odysseas Vlachodimos ha sido presentado este miércoles como el tercer fichaje del Sevilla Fútbol Club de la era Matías Almeyda para disputarle la portería a Orjan Nyland.

El greco-alemán, que llega cedido sin opción a compra desde el Newcastle United, estuvo acompañado por Antonio Cordón, director de fútbol de la entidad nervionense, que al término de la rueda de prensa del guardameta esbozó algunos de los puntos calientes de lo que resta de planificación veraniega, sobre todo en el apartado de salidas donde aún no ha habido noticia.

"Es un jugador que ha trabajado y ha peleado mucho tanto él como su agente por venir al Sevilla, hemos lidiado con muchos otros competidores, pero desde el primer momento le gustaba la idea de venir a sumar a nuestro nuevo proyecto, a seguir regenerando y ya sabréis que es experimentado, tiene dilatada experiencia en grandes equipos y ligas, cualidades como el dominio del área, bien en el juego aéreo, ágil, veloz y gran profesional, sumando mucho en el vestuario con el resto de compañeros. Nos va a aportar todas las cualidades deportivas y humanas como todos los jugadores que se incorporarán al Sevilla en estos próximos años", destacó el pacense en la presentación de Vlachodimos.

Empezó Antonio Cordón hablando que "lo cierto es que llega el final de mercado y como bien dije hasta el 15 de agosto para muchos clubes con diferentes circunstancias ahora llega el momento de estar preparados, para dos semanas muy intensas y expectantes, estoy muy ilusionado".

Inscripciones antes del inicio liguero

"Nos quedan todavía, no lo miro realmente para el domingo o siguiente domingo, lo miro para final de verano, para el 1 de septiembre que es el final de todo. Seguimos trabajando, todo es muy voluble y dinámico y cada día puede cambiar y las cosas pueden suceder de forma muy rápida y quedan aún quince días".

"Iremos a San Mamés con lo que haga falta, van a jugar 11 contra 11 y estamos muy ilusionados con hacer el primer partido de competición con el grupo que sea necesario, más chicos de la cantera o menos, seguimos trabajando para llegar con más jugadores a San Mamés".

Cordón, más ilusionado cada día

"Preocupación, no, cada día con más ilusión, no nos tenemos que fijar dónde estábamos ni dónde estamos si no dónde queremos estar. Para San Mamés tenemos bastantes bajas, lesiones de pretemporada, se han jugado muchos partidos, traslados, aviones, cambios en la dinámica de trabajo y es normal todo lo que ha ido sucediendo. Lo fundamental para nosotros es hacer grupo, plantilla, y eso está cogiendo una fuerza increíble. Lo de las inscripciones, como yo digo, los fichajes son importantes, irán llegando, pero tenemos un arma muy importante que es la fuerza del grupo".

"Estamos muy tranquilos, trabajando y haciendo las cosas muy bien"

¿Se esperaba Cordón esta situación al llegar al Sevilla esta situación actual?

"Sí, y no, la verdad es que sí y no. Me parece que, exceptuando los que tienen más poder económico, pues estamos en unas circunstancias más o menos parecidas. Creo que debe haber como 50, 60, 70 jugadores que todavía no están inscritos, más otros que van a ir fichando también y que tampoco van a ser inscritos. Indudablemente, siempre desde el primer momento lo comentamos, que en el Sevilla, en las circunstancias que estamos, todos conocéis que se tienen que vender activos del club y que también hay jugadores que tienen unos salarios muy importantes que tenemos que solucionar. De hecho, el club está trabajando mucho junto con sus agentes para buscar soluciones y soluciones muy positivas para los jugadores y que realmente siempre sea beneficioso para sus familias, para el club, para los propios jugadores y que se puedan ir por la puerta grande. Seguimos trabajando con buena línea, con diálogo y con buena sintonía. Cuando se produce todo eso, el respeto, el diálogo, la buena sintonía, llegaremos a buen puerto seguro".

Ventas de Juanlu y Badé y jugadores que no cuentan

"Tenemos varias conversaciones. No vamos a entrar en detalle específicamente. Una cosa es lo que salga en prensa, otra situación es lo que se comenta, los rumores, pero os puedo decir que hay muchas conversaciones abiertas en todos los sentidos. A día de hoy, el Sevilla sigue siendo un club donde muchos equipos europeos siguen mirando los jugadores y tiene una marca muy especial. Hay protagonismo en ciertos nombres que vosotros tenéis que se están dando en el día a día, que es cierto, pero luego hay otras muchas más. Entonces, esas nos las guardamos, como podéis imaginar, pero estoy convencido que habrá sorpresas o habrá cosas que se están dando en el día a día que seguro que acabarán cerrándose y llegaremos, en la medida de lo posible, a los objetivos que nos habíamos trazado al comenzar la pretemporada".

Cordón no asegura que para San Mamés haya nuevas inscripciones

"¿Que no lleguemos al domingo? Parece que hay que dar una respuesta salomónica. No es una tragedia, es algo normal que sucede, el entrenador está muy tranquilo, sabía igual que yo cómo podían darse las circunstancias y es un trabajo que se iba a dar de esta forma y la mayoría de equipos van a tener a muchos jugadores que no van a estar inscritos hasta el final. Hay una norma que hay que cumplir y es una necesidad abrir hueco, estamos en negociaciones, estamos trabajando y van a ser finalmente inscritos, hasta el día 1 tenemos tiempo y no vamos a llorar por ello. Hemos y he tenido experiencias en el fútbol que con equipos con jugadores no inscritos han sacado más puntos en ese tramo que en otros en los que no había problemas. Estoy muy contento con la cantera, lo digo para que lo pongáis en los titulares, y en estos momentos tienen que dar el do de pecho, aportar y si alguno se instaura y permanece habremos ganado algo muy positivo. Estamos muy tranquilos, trabajando y haciendo las cosas muy bien".

Álvaro Fernández

"Es una cosa de todas las personas, es una cuestión en la que intervienen muchos factores y patas, desde el club al otro club, las familias, el jugador... A Álvaro le tengo un cariño muy especial y es un excelente profesional, y en su momento en el Mónaco me lo llevé de tercer portero para ser el titular del segundo equipo y me lo llevaba a cenar porque estaba él solo, pero la vida pasa, los acontecimientos son otros y él pasa a otro plano y buscaremos lo mejor para él y él lo mejor para sí mismo. Es joven y con mucha ilusión y lo que tiene que hacer es jugar y se lo he dicho a él, que tiene una edad para ser muy protagonista. Ahora tenemos dos grandes guardametas, un capitán y Odyseeas y las puertas se le han quedado bastante cerradas, pero dialogando la gente comprende todo".

Balance hasta la fecha

"El balance es de agradecimiento al Sevilla por darme esta oportunidad de trabajar y pensar que las cosas se pueden mejorar mucho. Estamos trabajando en todas las áreas para mejorar y llegar a la calidad y la excelencia y a partir de ahí hacer grupo y un equipo lo más competitivo posible con valores humanos y contratar personas que tengan responsabilidad, creencia en el club y compromiso, y esos valores nos van a llevar al crecimiento. Veo a todos con muchas ganas, un cambio de aura que creo que se está produciendo, un entrenador muy implicado y sabiendo en qué circunstancia estamos y que todos estamos tirando de la cuerda y realmente nos espera algo muy bonito y vamos a mejorar lo hecho en los últimos años".

Mensaje de tranquilidad

"Creo que al aficionado lo que podemos decir es que apoye al equipo increíblemente, que lo apoye con todas sus fuerzas, porque el equipo va a dar todo por la afición. Los jugadores, el staff y los trabajadores van a dar todo para que la afición se marche todos los días a su casa con sonrisa y viendo a un equipo comprometido y que se deja la piel en el campo. Y como antes decía, no se trata de dónde estábamos antes ni dónde estamos ahora, si no dónde queremos estar y dónde vamos a estar. El tiempo nos dará y nos quitará razón, pero indudablemente nosotros lo que queremos es que el aficionado se sienta orgulloso de su equipo y no solamente significa sentirse orgulloso ganando cada día tres puntos, sino que se sienta orgulloso con la actitud de sus jugadores y con la actitud del equipo, aparte de que indudablemente todos queremos ganar".

Resumen de pretemporada

"El equipo en pretemporada, creo que habría que hacer un resumen de la pretemporada, que la habéis seguido y creo que es una pretemporada relativamente adecuada, donde se han producido cambios y donde hay un staff técnico nuevo y un sistema nuevo de juego. Creo que más o menos se han dado más que resultados, hemos conseguido los objetivos, que es hacer grupo y hacer equipo, que eso es lo fundamental, sin tener lesiones graves.

"Y el mensaje que al final, indudablemente siempre hemos dicho que hay que vender jugadores, ese mensaje está clarísimo y tendremos que suplirlo como mejor podamos, como yo digo, bueno, bonito, barato y será así como ganamos".

Gestión con jugadores no inscritos

"Como todo en la vida, dialogando. Las situaciones inestables o de desequilibrio hay que hablarlas, se explican y ya está, es la vida, no hay que dramatizar, son cosas normales que suceden. Dialogas, lo entienden, se les explica y no pasa nada".